Лейла Фазлеева возглавила республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних 

Казанский репортер: последние новости

«Лиза Алерт» проведет в Казани родительское собрание

Арест главы компании-разработчика «загадочного русского беспилотника» и общая сеть для СНГ

«Молодая гвардия» создает отряды для борьбы с оппозицией на улицах