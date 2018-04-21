Лейла Фазлеева возглавила республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних 

В руководстве Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав произошли изменения: вице-премьера РТ Василя Шайхразиева на этом посту сменила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Оба продолжат исполнять обязанности заместителей председателя Правительство Татарстана. Соответствующее постановление опубликовал Кабинет министров РТ. Состав руководства органа сменился полностью, заместителями председателя стали первый заместитель министра образования РТ Ильсур Хадиуллин, заместитель начальника отдела высшего, среднего профессионального образования и науки Аппарата Кабмина РТ Андрей Выборнов и заместитель начальника полиции Казанского линейного управления МВД РФ на транспорте Ильфак Гизетдинов. Из состава комиссии вместе с Шайхразиевым вышли замминистра образования Лариса Сулима, а также директор Госархива Ренат Заманов, и глава РОСТО (ДОСААФ) РТ Радий Зарипов.