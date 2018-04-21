Жертвы моды на экзотику: под Коломной появился приют для крокодилов

Под Коломной появился приют для экзотических животных. Началось все со звонка создателю хозяйства по выращиванию улиток. К нему обратились сотрудники полиции и рассказали, что во время одного из обысков изъяли редких животных, в том числе крокодила, и попросили приютить рептилию. За первым питомцем последовали другие, передает корреспондент «МИР 24» Наталья Дюжикова.

Когда крокодил был совсем крошечным, жил в домашнем аквариуме. Вскоре он стал расти по 12 сантиметров в месяц. Поэтому переехал на новое место — теперь поселился на ферме.

Сергей — владелец агротуристического хозяйства. Разводит коз, делает сыр. Недавно начал выращивать улиток. Появление необычного питомца навело на мысль — устроить приют для экзотических животных. Территория под него пока обустраивается. Тем временем на ферме появились еще 11 крокодилов. Все они — жертвы моды на экзотику.

Кто-то, наигравшись с таким питомцем, потом не знает, куда его девать. Кто-то делает бизнес на этих животных. Российские таможенники регулярно задерживают живую контрабанду из Азии, Африки и Южной Америки. Что делать с ними дальше, зачастую неясно.

«В связи с тем что их кормили плохо когда-то, они приостановили свой рост, у них зубы не очень ровные», — говорит владелец агротуристического хозяйства Сергей Балаев.

Теперь питаются крокодилы отменно — в день съедают пять килограммов куриного мяса. Получают витамины. В помещении для них всегда плюс 30, светло и влажно. Сергей знает все тонкости содержания зубастых хищников. В будущем он планирует показывать их туристам. Рассчитывает окупить хотя бы часть расходов.

«Мы будем строить мостики, бассейны, аквариумы. Люди будут проходить над крокодилами, мимо крокодилов, может быть, и под крокодилами. Они будут кормить мясом», — говорит он.

По соседству с крокодилами живут лиса и еноты. В скором времени сюда переедут дикобразы, суррикаты. Сергея попросили забрать также черепах и ядовитых змей. Фермер готов позаботиться и о них.

Часто редких животных используют для привлечения посетителей в различных торговых центрах или кафе. Однако если они содержатся без документов, то хозяев ждет штраф до миллиона рублей и конфискация питомцев.

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