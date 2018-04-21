Уфимец, сломавший позвоночник в Доминикане, вернулся на родину

«Вернулись домой!» — такое сообщение появилось в официальной группе Алексея Денисова

— Все с нетерпением ждали этого момента, когда парни окажутся на башкирской земле. Артур сказал нам, что они прилетели из Доминиканы Уфу отдыхать, — рассказали друзья молодых людей.

По словам родных, Лёша в хорошем настроении отправился в РКБ для полного обследования и дальнейшей реабилитации. Как рассказали уфимские врачи, операция в Доминикане проведена отлично. Алексея перевели в палату, и сейчас он отдыхает и набирается сил.

— Несмотря на вновь случившиеся неприятности в аэропорту Москвы , на неподготовленный борт для транспортировки в лежачем положении — в бизнес классе сиденье не откидывалось и врач отговаривала лететь в таком положении. И ждать ещё 72 часа до следующего самолёта парни уже не могли. Артур и Лёша вновь рискуют и летят в предложенной обстановке. Полет прошёл хорошо и без осложнений, — рассказали друзья парней.

Дело в том, что 25-летний уфимец Алексей Денисов вместе со своим другом отправился на отдых в Доминикану. Но во время отдыха парень неудачно прыгнул с лодки в море и сломал позвоночник. Молодого человека тут же доставили в клинику, где ему сделали несколько операций.

Диагноз был неутешительный — поврежден спинной мозг, как следствие — паралич.