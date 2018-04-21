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В первом квартале с.г. в провинции Юньнань конфисковано около 5,8 тонн наркотиков
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Названа возможная причина смерти Avicii

В первом квартале с.г. в провинции Юньнань конфисковано около 5,8 тонн наркотиков 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Куньмин, 21 апреля /Синьхуа/ — В первом квартале текущего года полиция юго-западной провинции Юньнань конфисковала 5,76 тонн наркотиков, что на 31,4 проц. выше, чем за аналогичный период прошлого года.
По сообщению управления общественной безопасности провинции Юньнань в пятницу, местная полиция раскрыла 2899 дел, связанных с наркотическими средствами, а также задержала 3046 подозреваемых. Оба показателя увеличились на 5,9 проц. и 11,4 проц. соответственно.
За три первых месяца 2018 года полиция перехватила 301 тонну прекурсоров наркотических средств. Кроме этого, 12 тыс. потребителей наркотиков получили принудительное лечение, финансируемое государством.
Провинция Юньнань является главным фронтом борьбы Китая с наркобизнесом, так как граничит с Золотым треугольником, известным масштабным производством наркотиков и их незаконной торговлей.
Объем ежегодно конфискуемых наркотиков в данной провинции составляет 70-80 проц. от общего объема наркотических средств, перехваченных в стране. -0-
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