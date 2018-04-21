«Изумительные фото»: в Прикамье издали атлас особо охраняемых природных территорий

500-страничный атлас с красивыми фотографиями природы издали в Прикамье. Он предназначен для экологов и биологов, но будет интересен и людям других профессий. Из него пермяки смогут узнать о местах, которые в регионе под особой охраной: заповедниках, заказниках, памятниках природы и так далее.

В атлас попали особо охраняемые природные территории 42 районов Прикамья

В книге много фотографий и карт

В книге упомянуты не только известные пермякам заповедники «Вишерский» и «Басеги», любимые туристами Кунгурская леденая пещера и Каменный город, но и места, не имеющие большой популярности. Это Осинская лесная дача с ее уникальной растительностью (васильком Маршалла, кувшинкой четырехгранной, прострелом многонадрезным), Адово озеро в Гайнском районе, где гнездится краснокнижный лебедь-кликун и водится крупная рыба, разнообразные скалы и скальные выходы, болота и многое другое.

Некоторые фотографии занимают целую страницу

Или даже разворот

— Атлас очень хорошо проиллюстрирован. Информацию о каждой территории сопровождают изумительные фото. Некоторые из них занимают страницу или даже целый разворот, — рассказали 59.ru в пресс-службе пермского классического университета.

Ученые именно этого вуза при поддержке краевого минприроды и благотворительного фонда «XXI век» издали эту книгу.

В объектив попали уникальные растения…

… и животные

По мнению главного редактора книги, заведующего кафедрой биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Сергея Бузмакова, часть территорий, описанных в атласе, стоит посетить туристам.

— В издании есть места, которые своей красотой могут привлечь путешественников. Другие интересны только специалистам, — считает Бузмаков. — Прежде чем отправляться в самостоятельную экскурсию в особо охраняемую природную территорию, я рекомендую пермякам поискать больше информации о ней и понять, смогут ли они побывать там, не навредив природе. Приехав на место, нужно вести себя максимально аккуратно, чтобы не нанести вред растениям, животным и рельефу.

В некоторых особо охраняемых территориях стоит побывать туристам

В других появляться нежелательно

Атлас не будет продаваться в розницу, но в скором времени может поступить в библиотеки. По словам Сергея Бузмакова, для этого министерству культуры края нужно обратиться в минприроды, и попросить выделить книги.

— Тираж для этого достаточный, — заявил заведующий кафедрой.

Ранее мы публиковади фото и рассказ пермяков, совершивших экспедицию на Тулымский камень.