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На Богатяновском спуске из-за строительства дома ограничат движение
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На Богатяновском спуске из-за строительства дома ограничат движение 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
С июля этого года автовладельцам, чей путь пролегает через Богатяновский спуск, придется поискать пути объезда. Из-за строительства многоквартирного жилого дома здесь будет ограничено движение.
Как сообщает администрация Ростова, работы начнутся с 15 июля.
— Движение транспортных средств будет ограничено в створе дома №11а по Богатяновскому спуску, — предупреждают чиновники.
Также в администрации напоминают, что в связи с мероприятиями, посвященными празднованию Дня Весны и Труда, в центре города 30 апреля и 1 мая изменится схема движения общественного транспорта. Подробнее об изменениях вы можете узнать здесь.
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