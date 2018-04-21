На Богатяновском спуске из-за строительства дома ограничат движение

С июля этого года автовладельцам, чей путь пролегает через Богатяновский спуск, придется поискать пути объезда. Из-за строительства многоквартирного жилого дома здесь будет ограничено движение.

Как сообщает администрация Ростова, работы начнутся с 15 июля.

— Движение транспортных средств будет ограничено в створе дома №11а по Богатяновскому спуску, — предупреждают чиновники.

Также в администрации напоминают, что в связи с мероприятиями, посвященными празднованию Дня Весны и Труда, в центре города 30 апреля и 1 мая изменится схема движения общественного транспорта. Подробнее об изменениях вы можете узнать здесь.