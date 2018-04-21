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При строительстве крематория на Рубежном учтут опыт Нижнего Новгорода
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При строительстве крематория на Рубежном учтут опыт Нижнего Новгорода 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Жители Рубежного прочитали в интернете о негативном опыте строительства крематория в Нижнем Новгороде и теперь боятся его повторения на Самарской земле, пишет сайт горадминистрации. Специальные фильтры современной импортной печи сведут число выбросов в атмосферу практически к нулю, утверждает инвестор. Однако жители Рубежного в сомнениях. По их словам, при строительстве крематория в Нижнем Новгороде тоже использовалось высокотехнологичное оборудование, но предотвратить появление специфичного запаха, распространившегося по всей округе, это не помогло. Елена Лапушкина отреагировала на сигнал жителей Рубежного и поручила представителям регионального управления Роспотребнадзора разобраться в нижегородской ситуации. В частности, по мнению главы города, необходимо выяснить, насколько правдива информация, блуждающая в интернете. Если сведения подтвердятся, то последует детальный анализ. «Узнайте, проводилась ли проверка по данному факту и каковы ее результаты», — обратилась Елена Лапушкина к начальнику отдела по коммунальной гигиене Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Ирине Матюниной.
Фото: Администрация г. о. Самара
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