Ещё
Власти КНДР предлагают Приморью заключить соглашение о строительстве моста Туманган-Хасан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа возможная причина смерти Avicii
Названа возможная причина смерти Avicii

Власти КНДР предлагают Приморью заключить соглашение о строительстве моста Туманган-Хасан 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти КНДР предложили администрации Приморского края активизировать работу по продвижению проекта по строительству автомобильного моста через реку Туманная и провести совместное заседание, на котором подписать меморандум о намерениях его строительства. Об этом заявил в субботу на встрече с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
"Как вы прекрасно знаете, для активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами необходимо решить вопрос транспортировки. Уже создана рабочая группа. Мы по требованию российской стороны в конце февраля прошлого года передали вашей администрации технико-экономическое обоснование. Предлагаю провести первое заседание в этом году в Пхеньяне, Расоне или Владивостоке и подписать меморандум о намерениях строительства моста Туманган-Хасан", — цитирует пресс-служба слова Ли Гван Гына.
Тарасенко подчеркнул, что Приморский край также заинтересован в возведении этого объекта. «Этот мост сегодня нужен обеим странам, по нему мы могли бы быстрее осуществлять обмен товарами. Мы подготовили программу развития Приморского края, в которой указали потребность в федеральном финансировании строительства этого моста, включая пункт пропуска, ждем результата», — приводит пресс-служба высказывание врио губернатора.
ТАСС: последние новости
Тулеев заявил, что в будущем не видит себя в политике Врио губернатора Кузбасса Цивилев уволил четверых заместителей Министры финансов России и США провели встречу в Вашингтоне и обсудили санкции
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве признали невозможность вернуть Крым195
Трамп рассердился из-за звонка Путина263
Косачев прокомментировал заявление КНДР36
Украину оставят без помощи144
США уничтожили суперброневики наемников из РФ333
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение