Власти КНДР предлагают Приморью заключить соглашение о строительстве моста Туманган-Хасан

МОСКВА , 21 апреля. / ТАСС /. Власти КНДР предложили администрации Приморского края активизировать работу по продвижению проекта по строительству автомобильного моста через реку Туманная и провести совместное заседание, на котором подписать меморандум о намерениях его строительства. Об этом заявил в субботу на встрече с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"Как вы прекрасно знаете, для активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами необходимо решить вопрос транспортировки. Уже создана рабочая группа. Мы по требованию российской стороны в конце февраля прошлого года передали вашей администрации технико-экономическое обоснование. Предлагаю провести первое заседание в этом году в Пхеньяне Расоне или Владивостоке и подписать меморандум о намерениях строительства моста Туманган-Хасан", — цитирует пресс-служба слова Ли Гван Гына.

Тарасенко подчеркнул, что Приморский край также заинтересован в возведении этого объекта. «Этот мост сегодня нужен обеим странам, по нему мы могли бы быстрее осуществлять обмен товарами. Мы подготовили программу развития Приморского края, в которой указали потребность в федеральном финансировании строительства этого моста, включая пункт пропуска, ждем результата», — приводит пресс-служба высказывание врио губернатора.