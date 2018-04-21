Ещё
В Уфе произошёл новый провал земли — на месте засыпанного карстового провал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа возможная причина смерти Avicii
Названа возможная причина смерти Avicii

В Уфе произошёл новый провал земли — на месте засыпанного карстового провал 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы. Весной 2000 года в Дёмском районе Уфы, на проезжей части Чебоксарского переулка, напротив частных жилых домов № 15 и 20, произошел карстовый провал. Буквально за три дня провал полностью ликвидировали. В общей сложности на засыпку образовавшейся ямы потребовалось около 4 тыс. м3 глинистого грунта. Через 18 лет произошла подвижка грунта. Как сообщили в пресс-службе администрации, в марте-апреле службы жизнеобеспечения Демского района провели ряд мероприятий по недопущению ЧС. Так, в зоне просадки грунта газовики нарастили опоры воздушного газопровода низкого давления. Для определения состояния нижерасположенных слоев выполнена шурфовка грунта по проезжей части дороги переулка Чебоксарский. По словам специалистов, пустот в резерве не выявлено. Здесь установлены бетонные блоки и произведена подсыпка земли для прекращения движения машин. Территория опасного участка полностью оцеплена сигнальными лентами. Управление гражданской защиты Уфы по Демскому району ведет ежедневный контроль за данным участком.
АиФ-Уфа: последние новости
Новая скульптурная композиция появилась в Уфе Дело пахнет плохо. Очистных сооружений в Башкирии не хватает Сапёры взрывали лёд на Инзере в Белорецком районе Башкирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве признали невозможность вернуть Крым195
Трамп рассердился из-за звонка Путина263
Косачев прокомментировал заявление КНДР36
Украину оставят без помощи144
США уничтожили суперброневики наемников из РФ333
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение