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Раз в 18 лет: в Уфе обнаружили новый карстовый провал
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Раз в 18 лет: в Уфе обнаружили новый карстовый провал 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе в микрорайоне Дема возле дома № 18 в Чебоксарском переулке просел грунт. Кстати, в этом же месте, но в 2000 году на этом участке проводились работы по ликвидации провала карста. — На место направлены силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС, в том числе оперативная группа 22 отряда Федеральной противопожарной службы по РБ, представители администрации Демского района, дорожные службы, — пояснили в пресс-службе МЧС по РБ. Для обеспечения безопасности жителей движение по Чебоксарскому переулку временно ограничено: проезжая часть перекрыта бетонными блоками и оцеплена сигнальными лентами. За участком организовано ежедневное наблюдение и проведение необходимых земляных работ. Силами администрации Демского района выполнена шурфовка грунта на проезжей части дороги переулка в целях определения состояния нижерасположенных слоев. Произведена подсыпка грунтом.
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