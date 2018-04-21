Чего стоит минута под куполом цирка

Каждую третью субботу апреля отмечается Всемирный день цирка. Что такое цирк, все знают с самого детства: это веселье, сияние софитов, отточенность головокружительных трюков, блеск костюмов и улыбок, аплодисменты. И восторг, и настоящее волшебство! «МИР 24» сделал для вас подборку фактов о цирке, которых вы, возможно, не знаете.

Костюмы труппы занимают целый грузовик

{} Да-да, все эти воздушные веревочки и треугольнички, которые едва прикрывают тело гимнасток, яркие колпаки клоунов, плюмажи и перья, сапоги и балетные туфельки — все это пестрое и блестящее хозяйство, когда цирк отправляется на гастроли, занимает целый грузовой автомобиль! А в случае с цирком дю Солей — целых полтора грузовика. Одних белых перчаток, которые клоуны надевают для каждого выхода на арену, на один вечер на манеже требуется около 30 пар! Ведь клоун перед каждым выходом берет новую пару — они должны быть безупречно белыми!

Особый жаргон, на котором говорят артисты, уникален

{} Любая профессия рождает свои термины и особые словечки. Но цирк — это целая страна, и у этой страны есть собственный, непонятный чужакам язык. Чего стоят только такие термины, как «флик-фляк» и «шари-вари». Нет, это не шуточные словечки, они имеют смысл. Первое означает прыжок назад, похожий на быстрый мостик с переворотом через голову. Второе — одновременное выступление многих артистов, которые танцуют, жонглируют, прыгают через огромную скакалку, и так далее.

В цирке никто не говорит, что он исполняет трюк с чем-то. Артисты «работают» это. Например, «работают трапецию», или «работают сигару» — так называется снаряд в форме удлиненного цилиндра, который артисты крутят ногами. А сам процесс жонглирования ногами называется «антипод». К слову, воздушные гимнасты знаете, что делают? Они «работают воздух»!

Быть цирковым артистом — это образ жизни

{} Яркий, динамичный цирковой мир так притягивает к себе, что сменить эту необычную работу на что-то более спокойное, бросить цирк, по признанию самих актеров, невозможно. «Это почти болезнь!» — говорят они. А ведь с легкостью взлетать каждый вечер к куполу или исполнять другие номера — это тяжелый труд, непрерывные тренировки, постоянный риск, ненормированный график и, как правило, бесконечные переезды. Неслучайно цирковые семьи, как правило, образуются между своими — никто другой такой жизни не выдержит! И дети артистов, растущие за кулисами, начинают тренироваться чуть ли не с пеленок, пополняя то ли труппу, то ли удивительную цирковую семью.

Поверья и приметы — дело серьезное!

{} В особом цирковом мире есть и свои суеверия, и непреложные, хоть и абсолютно иррациональные законы. Например, клоуны никогда не грызут семечки, а если увидят за этим занятием кого-то из посетителей, то может дойти и до скандала: это очень плохая примета!

Еще артисты цирка ни в коем случае не садятся спиной к манежу: ни на репетициях, ни в другое время. На арену всем без исключения положено ступать только с правой ноги. Иначе номер пойдет на смарку! А воздушные гимнасты, когда готовятся к выходу, запрещают рабочим сцены и другим артистам проходить между собой и партнером, а также проходить между ними и ареной. К слову, клоуны часто просят гимнастку перед их выходом поставить ногу на лестницу. Считается, что в этом случае обязательно все получится!

Диаметр арены всех цирков мира одинаков

{} Это может показаться удивительным, но вне зависимости от того, на сколько зрителей рассчитан цирк, размер его арены всегда одинаков и составляет 13 метров (42 фута) в диаметре.

Еще в XVIII веке основатель европейского цирка Филип Астлей высчитал, что таков оптимальный диаметр цирковой арены для конных выступлений. Он рассчитал, что именно при таком диаметре арены спина лошади, бегущей по арене, будет иметь постоянный угол наклона, который необходим для конных трюков.

Астлей был цирковым артистом и блестящим наездником. В 1770 году он основал в Лондоне Школу верховой езды, где стал показывать также и показательные выступления, включающие вольтаж на одной и двух лошадях. Артист добавил к конным трюкам выступления жонглеров, канатоходцев, акробатов, при нем также появилась цирковая пантомима и клоуны. Эти представления и стали прообразом современного цирка. Успех Астлея был так велик, что он получил приглашение во Францию в Версаль, выступить перед королем Людовиком XV. А затем построил постоянно действующий цирк сперва в Париже, а потом в Дублине и еще в нескольких европейских столицах.

Размер арены всех цирков мира с тех пор остается неизменным. Исключения составляют лишь те площадки, на которых не показывают конных трюков.

В цирке дю Солей половина артистов — наши соотечественники

{} Канадский цирк дю Солей — один из лучших цирков мира — стал новым витком в развитии этого жанра искусства. Представления этого цирка вызывают восхищение даже у самых скептически настроенных зрителей. По свидетельствам прессы, после представлений цирка дю Солей абсолютно все выходят в состоянии потрясения, испытав культурный шок и неподдельный восторг.

На всех представлениях цирка дю Солей полный аншлаг, ведь он собрал лучших из лучших. Все — от режиссеров до артистов там — профессионалы самого высокого уровня. Однако мало кому известно, что почти половина артистов этого театра — наши соотечественники. В целом же в труппу цирка дю Солей входят артисты из 17 стран. Кстати, они обходятся без гримеров: каждый из них перед выступлением накладывает грим самостоятельно!

А отечественная цирковая школа продолжает, как и раньше, воспитывать профессионалов высочайшего уровня. Об этом свидетельствуют выступления артистов Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского и Цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре.

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