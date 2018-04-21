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Косачев прокомментировал слова Ким Чен Ына об отказе от ядерного оружия
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Косачев прокомментировал слова Ким Чен Ына об отказе от ядерного оружия 

Газета.Ru 1 час назад
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что решение Пхеньяна отказаться от ядерных испытаний может привести к деэскалации напряженности на Корейском полуострове и снятию санкций с КНДР. Об этом он написал в фейсбуке.
"Финальная точка пока не поставлена. Решений пленума ЦК ТПК недостаточно. Чтобы подтвердить изменение не тактики, но стратегии взаимоотношений с окружающим миром, КНДР предстоит вернуться в режим Договора о нераспространении ядерного орудия и возобновить полномасштабное сотрудничество с МАГАТЭ", — отметил сенатор.
Он добавил, что нынешних решений Пхеньяна пока недостаточно. По его словам, теперь Вашингтон должен отказаться от уничижительной риторики в адрес страны и свернуть военную активность у границ Северной Кореи.
"Хотелось бы верить, что запланированные на ближайшее время саммиты между Северной и Южной Кореями, а также между Северной Кореей и США теперь точно состоятся. Наш диалог с северокорейскими соседями не прерывался ни на минуту. И это было ответственным, точным и в конечном счете сработавшим решением российской дипломатии", — заключил Косачев.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний.
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