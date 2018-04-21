Из хобби в карьеру: 7 профессий, которые можно освоить еще в школе

Вряд ли кто-то решится спорить насчет того, как сильно технологии изменили нашу жизнь. Поменялось все: как мы покупаем, общаемся, смотрим кино и познаем мир. Учимся мы теперь тоже по-другому. Обучение стало гораздо доступнее для людей разных возрастов и разного уровня достатка. Учиться можно когда удобно и как удобно. А это значит, что стать профессионалом можно еще в юности, изучая свое любимое занятие и погружаясь в него с помощью интернет-контента.

Онлайн-образование как минимум даст хорошую базу будущим студентам, а как максимум — сделает вас профи еще до поступления в вуз.

Как освоить перспективные профессии задолго до поступления в университет (и что это за профессии) «Летидору» рассказала Виктория Жукова , менеджер онлайн-маркетплейса для поиска репетиторов Preply.

Почитайте эту статью вместе со своим школьником. Вполне возможно, она вдохновит его на большие дела.

Почитайте эту статью вместе со своим школьником. Вполне возможно, она вдохновит его на большие дела.

Графический дизайнер

Курсы графического дизайна стоят немало, а обучение в университете на соответствующей специальности занимает годы. Интернет предлагает сэкономить средства, время и приступить к самостоятельной работе. Спешить и учить все подряд не стоит. В первую очередь нужно определиться, какой раздел графического дизайна интересен больше всего: дизайн логотипов, веб-дизайн, мобильные приложения, игры и так далее. Поймите, чего именно вы хотите.

Нельзя стать графическим дизайнером, не имея малейшего представления о рисунке, цвете, композиции. Знакомство с графическим дизайном нужно начинать с понимания, что такое каллиграфия и леттеринг.

Далее — браться за Photoshop и Adobe Illustrator. Питайте себя уроками, мастер-классами и постепенно работайте над созданием собственного портфолио.

Моушн-дизайнер

Без моушн-дизайна (motion design) не обходятся телеканалы, кинопроизводство и веб-дизайн. На российском рынке профессия моушн-дизайнера новая, но уже востребованная.

Анимационная графика — это комбинация текста, аудио и видео.

Специалист по моушну должен хорошо разбираться во всех трех направлениях. Основа основ — понимание, что такое графический дизайн, о нем написано выше.

Предпочтения в используемых инструментах в моушн-дизайне расходятся, предлагаю самые популярные. Для обработки видео работают в Adobe After Effects, Nuke, Apple Motion. Для создания и редактирования трехмерной графики и анимации используют Autodesk 3ds Max, LightWave 3D, Cinema 4D.

Кроме этого, грамотный моушн-дизайнер умеет работать с информацией, анализировать собственные работы, а также умеет презентовать себя и свои работы.

Фотограф

Мастерство фотографа нарабатывается тысячами снимков. Помимо техники, настоящий фотограф обладает обширной базой знаний и постоянно занимается самообразованием. Интересоваться искусством фотографии — значит постоянно посещать выставки, слушать мастер-классы и лекции, вдохновляться работами великих мастеров. И работать, работать, работать.

Нужно начинать с понятий о композиции, свете, а также азов фотографических жанров.

Не стоит сразу покупать дорогие фотокамеры: сложнее и интереснее учиться на старых и недорогих пленочных фотоаппаратах.

В зависимости от того, какая камера оказалась у вас в руках, можно смотреть видеоуроки по подготовке техники к съемке и настройкам.

Специалист по 3D-моделированию

Популярность трехмерного моделирования будет только расти. 3D используется в создании каталогов и интернет-магазинов, в архитектуре и виртуальной реальности. Дальше — больше: фильмы, дизайн, научные исследования. Как говорит Джонатан Уильямсон из CG Cookie, для начала у человека должна быть страсть к компьютеру.

Выбор программного обеспечения не так важен, главное — что вы хотите с помощью этой программы сделать.

Профессионалы советуют новичкам в трехмерном моделировании изучать Blender, так как он может работать практически на любом компьютере и занимает мало места.

Также удобна программа SketchUp с довольно простым и понятным интерфейсом.

Но прежде чем учить софт и погружаться в моделирование, нужно научиться быть наблюдательным и внимательным к деталям вокруг себя, текстурам и формам.

Программист

Самостоятельное изучение программирования без высшего образование может занять больше времени, чем с оным. Но если впереди вас ждет учеба в техническом вузе, такая практика пойдет только на пользу.

Прежде всего, нужно разобраться, какое направление программирования интересует больше других. Сейчас пользуются спросом веб-разработка и разработка для мобильных устройств. Но, повторюсь — выбор только за вами, а выбирать есть из чего.

Начать можно с семейства языков Си.

Это классика, и даже минимальное знание одного из этих языков станет хорошей базой.

Еще стоит присмотреться к HTML — это один из самых простых язык программирования, он встречается в разметке на любой веб-страничке. Процедурный и объектно-ориентированный, HTML служит основой, а также своеобразным тестом — ваше это или нет.

Далее можно переходить на JavaScript, SQL.

Не стоит пренебрегать множеством полезных видео, интервью от профи, лекций.

Звукорежиссер

Для начала не стоит путать профессию звукорежиссера с работой диджея или звукооператора. Звукорежиссер не воспроизводит звук технически, он создает полную звуковую картину записываемого материала или проходящего мероприятия. Звукорежиссеры нужны на студиях звукозаписи, на радио, в кинематографе — везде, где нужен качественный звук.

Это профессия техническая и творческая в равных долях.

В первую очередь звукорежиссура требует наличия музыкального слуха, без него — никак. Далее можно изучать техническую часть. Для обучения нужен компьютер, микрофон, хорошие наушники и колонки.

Начинать лучше с понятий физики звука, физиологии слуха, стерео.

После ученик приступает к изучению правил сведения в зависимости от направления. От него же зависит и изучение аппаратуры.

Режиссер монтажа

Знание монтажа нужно всем, кто работает с видео — блогерам, телевизионщикам, киноделам. Качество монтажа влияет на конечный результат: им можно утомить или заставить зрителя прилипнуть к экрану.

Для начала нужно тренироваться на собственных видеороликах.

Но минимальное разрешение камеры должно быть 720 на 1280 и 30 кадров в секунду.

Если нет техники для съемки, можно использовать, например, клипы любимых исполнителей.

Режиссеры монтажа рекомендуют такие программы, как Wondershare Video Editor, Corel VideoStudio Pro X10, Shotcut, CyberLink PowerDirector 16 Ultra и VEGAS Movie Studio.

Настоятельно советуют посмотреть видео Зака Кинга, который делает невероятные видео именно благодаря искусству монтажа.

Мастер-класс по монтажу от Ингмара Бергмана — кладезь знаний от классика мирового кино.

Независимо от выбора профессии, самообразование и постоянная работа над собой — секретные ингредиенты успеха. Полезной информации много, нужно только найти нужную для себя и вовремя ее впитать.

Незачем ждать окончания университета или даже школы, становиться специалистом можно здесь и сейчас. Главное — много трудиться, мечтать и ни в коем случае не сдаваться.

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