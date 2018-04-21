Какой святой от чего убережет

Некоторые святые, мученики особенно, в свой последний час просили у Бога дара помогать людям в различных обстоятельствах.

Так, военные «исторически» молятся Георгию Победоносцу, чтобы помог им на войне, Пантелеймона молят о здоровье и так далее. За века, прошедшие с Крещения Руси, народ приобрел некий опыт, согласно которому вошло в традицию молиться при разных нуждах разным святым. Официальная церковь относится к этому спокойно — не осуждая этого, ничего не опровергая, но и не поддерживая активно. То есть в целом ее отношение к этому можно назвать нейтральным.

Иногда, впрочем, случаются настоящие казусы: например, пророку Науму молятся, чтобы «наставил на ум», что, конечно, связано лишь со звуковыми ассоциациями имени пророка и адресованной к нему просьбы. Надо помнить, что помощь верующим дается по их вере и усердию — и это главное.

Тем не менее, представим вашему вниманию, какому святому и от каких немочей принято молиться «исторически».

* При зубной боли молятся мученику Антипе и святителю Ионе, митрополиту Московскому.

* При глазных заболеваниях, угрозе слепоты обращаются к апостолу Луке, Николаю Чудотворцу, чудотворцам Косме и Дамиану, блаженному Василию, великомученику и целителю Пантелеимону; великомученику Димитрию Солунскому; святителю Алексию, митрополиту Московскому и всея России чудотворцу; преподобной Евдокии.

Есть также моления специфические, но для кого-то — очень актуальные. Например,

* Чтобы избавиться от полевых мышей и вредителей в саду и огороде молятся мученику Трифону.

* Во время засухи и, наоборот, при грозе и граде просят о защите пророка Илию, святителя Никиту, великомучениц Параскеву и Екатерину.

* А укротить пожар или не допустить его помогает «Неопалимая Купина», а также святитель Никита, преподобный Спиридон и блаженный Василий.

* Когда же начинают строить дом, помощи просят у архангела Михаила и блаженной Ксении Петербургской.

Что же касается ума, о котором мы вспоминали в начале, упомянув пророка Наума, то помощи в учебе просят Божию Матерь ("Подательница ума"), преподобного Сергия Радонежского , праведного Иоанна Кронштадского, равноапостольных Кирилла и Мефодия, блаженную Ксению Петербургскую и святителя Иоанна Златоуста.

КАКОЙ ИКОНЕ О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ, ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ

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