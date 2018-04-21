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Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 20 на 21 апреля
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Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 20 на 21 апреля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Расследование инцидента на железнодорожной станции «Томилино», прогнозы рублю от министра финансов, политические планы Амана Тулеева, перемены в КНДР ради встречи с Трампом, новое амплуа Ольги Бузовой и несколько научных открытий.
Вечером 20 апреля сразу несколько ведомств подключились к выяснению обстоятельств травмирования подростков дверью электрички на станции «Томилино» Казанского направления. В МЖД после предварительной оценки заявили, что причиной инцидента мог стать акт вандализма. К расследованию и проверке подключились Ространснадзор и СК РФ на транспорте.
Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что ждет рубль в ближайшей перспективе, а Аман Тулеев поделился в откровенном интервью планами на политическую жизнь.
«Ак Барс» приблизился к Кубку Гагарина после третьей победы над ЦСКА.
Ким Чен Ын заявил о приостановке ракетно-ядерной программы и закрытии испытательного полигона, что позитивно оценил Дональд Трамп.
Ольга Бузова попробовала себя в амплуа дерзкой рэперши, зачитав речитатив, написанный для нее Бастой.
Американские ученые создали «франкенскоп» для 3D-наблюдения за внутриклеточными процессами, а их британские коллеги выявили интеллектуальные особенности людей с крепким рукопожатием.
Вечерняя Москва: последние новости
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