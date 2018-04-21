Ещё
Названы самые уязвимые цели для кибератак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы самые уязвимые цели для кибератак 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Центр «Антистихия» назвал наиболее уязвимые цели при хакерских атаках, среди них объекты транспорта, коммунальной инфраструктуры, а также энергетические и коммуникационные сети.
Особую опасность, по мнению специалистов, представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения, передает РИА «Новости».
Эксперты предупреждают, что это может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными жертвами, а также нанести большой экономический урон.
В центре «Антистихия» предупреждают, что с 2015 года, когда началась тенденция все более широкого внедрения технологии IоТ в жилищных и промышленных объектах, стала возрастать угроза атак нового типа.
В 2017 году количество хакерских атак на российские информационные объекты, в том числе направленных на компрометацию учетных данных, увеличилось более чем в четыре раза. Больше всего атак приходилось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%), а также компрометацию учетных данных (23%). В общем количестве хакерских атак в России DDoS-атаки занимают 8%, а манипулирование, взломы СМИ и социальных медиаресурсов — 6%. При этом российские информационные ресурсы в большинстве случаев оказались защищены недостаточно.
Напомним, с 1 января нынешнего года вступил в силу закон, направленный на защиту критической информационной инфраструктуры России от кибератак.
Москва ранее заявляла, что распространившиеся в британских СМИ заявления о якобы имеющейся со стороны Москвы «киберугрозе» могут быть подготовкой к массивной кибератаке Лондона на Россию. Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, для чего Британия имитирует масштабную кибератаку со стороны России.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Госдеп США обвинил Украину в коррупции и нарушении прав человека Ким Чен Ын предложил Трампу лично забрать «американских шпионов» Решение по иску Шария к Фейгину вступило в силу
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нина Дорошина91
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство27
В Сети всплыли эротические фото Собчак150
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни44
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей437
Видео
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
03:56
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шоу-бизнес
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение