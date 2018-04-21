В иркутском селе затопило главную дорогу

Иркутской области подсчитывают ущерб от паводка. Больше всего пострадало село Биликтуй. Там затоплено 40 дворов. Вода в подвалах и погребах. На месте дежурят сотрудники МЧС . В случае ухудшения ситуации они готовы начать эвакуации, передает корреспондент «МИР 24» Роман Гальперин.

Такого паводка жители села Биликтуй не видели 20 лет. Все это время речка Биликтуйка вела себя скромно. Если и разливалась, то близко к домам не подходила. Никто не ожидал от нее такого сюрприза.

«Летом можно вброд пройти. Курица пройдет — ноги не замочит», — говорит местная жительница Ирина Хороших.

Под водой оказалась главная дорога, которая выходит на федеральную трассу и 40 дворов. Погреба затопило во всем селе. Кое-кто успел спасти припасы, а вот бытовая техника и мебель стоит в воде. В огородах тоже по колено. Местные роют каналы, чтобы вода побыстрее ушла, и рассказывают подробности той ночи, когда пришла стихия.

«Конечно, страшно. Я даже говорить не могла. А потом успокоилась, когда она остановилась. Она шумела как река. Такое пространство затопила за два часа», — говорит жительница Биликтуя Эльфия Сизова.

Однако вода пока не уходит. Спасатели готовятся к худшему сценарию. Они уже создали пункт временного проживания на 125 человек на тот случай, если село окажется отрезанным от большой земли. Однако селяне уезжать пока никуда не собираются — семьями переехали к соседям, чьи дома стихия не тронула.

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