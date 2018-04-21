Япония не в восторге от нового курса КНДР

Новый курс КНДР «не является удовлетворительным», считает Минобороны Японии

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет "не является удовлетворительным", и подчеркнул, что не считает необходимым ослаблять давление на Пхеньян

"Заявление КНДР не является удовлетворительным. В особенности, для Японии, когда в заявлении (КНДР — ред.) не было упомянуто ни отказа от баллистических ракет среднего и малого радиуса действия, ни отказа от ядерного вооружения. Этого недостаточно", — цитирует телеканал NHK заявление главы японского минобороны, который находится с визитом в Вашингтоне.

Онодэра также отметил, что "сейчас не время для международного сообщества ослаблять давление на КНДР".

КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны. Согласно постановлениям состоявшегося 20 апреля в Пхеньяне пленума ЦК Трудовой партии Кореи , с 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Для этого будет закрыт ядерный полигон на севере страны. Тем самым, отмечается далее, КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения.