Обзор московских событий в СМИ за 24 апреля 

«Коммерсантъ». Регионы скупают Москву На столичном рынке недвижимости активизировались внутренние инвесторы. ссылка
«Коммерсантъ». На сцене МХТ им. А. Чехова разыгралось представление Перед коллективом театра выступил новый худрук. ссылка
«Известия». Оказались в клещах В Москве обнаружили очаг энцефалита, но территория столицы пока считается благополучной. ссылка
«Известия». Россиян стали меньше тревожить цены, бедность и безработица Эксперты объясняют это улучшением экономической ситуации в стране. ссылка
«Российская газета». И счастья в столичной жизни О том, как сделать жизнь людей максимально комфортной, рассказывает Сергей Собянин. ссылка
«Российская газета». Вердикт не оспорен Коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ рассмотрела жалобу на приговор Илье Асееву, осужденному к пожизненному заключению за убийство пяти байкеров в Подмосковье. ссылка
«Российская газета». Машина для фаната Во время ЧМ-2018 иностранцы смогут пользоваться каршерингом. ссылка
«Российская газета». Отплываем к «Лужникам» Во вторник в Москве открывается летняя навигация. ссылка
«Российская газета». Работы больше и зарплата выше Участковых терапевтов в столице заменили врачи общей практики. ссылка
«Российская газета». С. Собянин: Медкластер в «Сколково» примет первых пациентов этой осенью В Москве завершено строительство первого корпуса медицинского кластера в «Сколково». ссылка
«Московский комсомолец». Новый способ борьбы с борщевиком предложили подмосковные власти Депутаты озаботились, как расходуются деньги на борьбу с ядовитым оккупантом. ссылка
«РБК Daily». Авиакеросин вылетает в трубу Минэнерго, РЖД и «Транснефть» рассматривают вопрос ограничения поставок керосина в цистернах в аэропорты Московского авиаузла на время ЧМ-18. ссылка
«Новая газета». «Вместе делать работу — в радость и счастье» 23 апреля труппе и всему коллективу представлен художественный руководитель МХТ им. А. Чехова — режиссер Сергей Женовач. ссылка
«Независимая газета». Москвичи доминируют на Всероссийской олимпиаде школьников Представители столицы уже получили более 600 дипломов победителей и призеров важнейших ученических состязаний страны. ссылка
«Комсомольская правда». В Домодедово самолет «Саратовских авиалиний» столкнулся с буксировщиком Рейс пришлось задержать на три часа. ссылка
«Комсомольская правда». Без обмана: Многострадальные пайщики «СУ-155» получат квартиры, которые им обещали Проект ЖК «Город-событие Лайково» будет реализован в соответствии с его первоначальной концепцией. ссылка
«Московская правда». 700 тыс. цветов высадят в природных парках Москвы С 20 мая на особо охраняемых территориях Москвы начнут высаживать цветы. ссылка
«Московская правда». Хорошую погоду в столице обеспечит самолет-лаборатория Самолет Як-42Д будет выполнять летно-исследовательские работы по искусственному регулированию осадков во время майских праздников. ссылка
«Московская перспектива». Перешли на прием Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый объект медицинского кластера в «Сколково». ссылка
«Московская перспектива». Между небом и рекой Канатная дорога соединит «Лужники» и Воробьевы горы. ссылка
«Московская перспектива». Предпринимателям помогут Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок предоставления субсидий из бюджета города в целях компенсации части затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях. ссылка
«Московская перспектива». Участок Кожуховской линии будет готов в конце лета Московское метро прирастет новой линией в конце лета этого года. ссылка
«Вечерняя Москва». С. Собянин и бургомистр бельгийского города Антверпен подписали программу сотрудничества По словам мэра столицы, добрососедские отношения и глубокая кооперация пойдут на пользу жителям обоих городов. ссылка
«Вечерняя Москва». Новая остановка общественного транспорта появится на ул. Лобачевского Заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков анонсировал строительство новой остановки. ссылка
«Вечерняя Москва». С. Собянин поздравил М. Захарова с присвоением звания Героя труда По словам мэра города, это высшая степень отличия за трудовые заслуги перед государством и народом. ссылка
«Вечерняя Москва». К началу праздничных выходных в Москве потеплеет до плюс 18 градусов Синоптики обещают «нормальную апрельскую погоду» после субботнего разгула стихии в столице. ссылка
«Парламентская газета». Государственные и коммерческие информационные системы в здравоохранении синхронизируют Правительство определило порядок взаимодействия государственных и негосударственных информационных систем в сфере здравоохранения. ссылка