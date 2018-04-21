Обзор московских событий в СМИ за 21 апреля

«Коммерсантъ». Айтишника выручили данные об МВД Суд вернул домой проектировщика интеллектуальной системы обеспечения деятельности министерства. ссылка

«Коммерсантъ». Путем сложения взяток Экс-телохранитель Александра Бастрыкина осужден на 13 лет строгого режима. ссылка

«Коммерсантъ». Правительству добавляют мер против недружественных действий Госдума готова расширить свой антисанкционный проект. ссылка

«Известия» . Власть во благо Быт и мечтания китайских чиновников в Московском Кремле. ссылка

«Известия». По камерам! Почему в России решили бороться с бессистемной установкой радаров. ссылка

Московский комсомолец ». Портье для любовников Первый день 40-го Московского кинофестиваля оказался, наверное, самым комичным за многие годы его существования. Церемония открытия была столь чудовищной, что очевидцы либо сгорали от стыда, либо хохотали. ссылка

«Московский комсомолец». Зацеперов превратят в разведчиков Лихих парней накажут рублем и отвлекут настоящим делом. ссылка

«Московский комсомолец». 15 женщин и 13 лет: неожиданные подробности приговора полковнику М. Максименко Дамы проходили по делу, но в суд вызвали не всех. ссылка

Комсомольская правда ». Исповедь киллера: Заказчики указали на жертву: он заговоренный, его надо изуродовать Две семейные пары из Подмосковья спланировали убийство шефа. ссылка

«Комсомольская правда». График отключения горячей воды 2018 в Москве : Первые жители останутся без теплого душа с 10 мая Из-за чемпионата по футболу график отключения горячей воды 2018 в Москве поменяли так, чтобы в дни матчей город не остался без воды. ссылка

«Вечерняя Москва». На площади маршала Жукова нанесли временную разметку для прохождения техники к Параду Победы Всего в столице нанесут 1,25 тыс. м разметки для тяжелой техники, которая будет участвовать в праздничном параде. ссылка

«Вечерняя Москва». Восточный вестибюль станции «Белорусская» Кольцевой линии закрывается на выходные Временная мера вызвана необходимостью ремонта подуличного перехода. ссылка

«Вечерняя Москва». По следам русского рака: редкий вид облюбовал столичные пруды В московских прудах появились широкопалые раки. ссылка

«Вечерняя Москва». Пять остановок столичного общественного транспорта перенесут 21 апреля Кроме того, несколько остановок переведены в режим «по требованию». ссылка