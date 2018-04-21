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В Ульяновске вышла из геронтологического центра и пропала пожилая женщина
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В Ульяновске вышла из геронтологического центра и пропала пожилая женщина 

АиФ — Ульяновск 52 минуты назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Информация об исчезновении жительницы Ульяновска Рины Сагдеевой опубликовано в профильной группе «ВК».
17 апреля пожилая женщина вышла из геронтологического центра в Заволжье, после чего ее никто не видел.
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