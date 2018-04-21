Производство чая и чайный туризм помогают избавиться от бедности на севере провинции Фуцзянь

Фучжоу, 20 апреля / Синьхуа / — На севере провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай / в городском уезде Цзяньоу у крестьян-чаеводов наступила пора сбора свежих чайных листьев. Одновременно местные плантации стали местом, привлекающим множество туристов.

В последние годы чайная индустрия в Цзяньоу бурно развивается, площадь чайных плантаций достигла 8300 га, общий объем продукции составляет 12950 тонн, а ее стоимость — 879 млн юаней. Производство чая стало для местных крестьян основным способом повышения доходов и избавления от нищеты.

Фучжоу, 20 апреля /Синьхуа/ — На севере провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ в городском уезде Цзяньоу у крестьян-чаеводов наступила пора сбора свежих чайных листьев. Одновременно местные плантации стали местом, привлекающим множество туристов.

В последние годы чайная индустрия в Цзяньоу бурно развивается, площадь чайных плантаций достигла 8300 га, общий объем продукции составляет 12950 тонн, а ее стоимость — 879 млн юаней. Производство чая стало для местных крестьян основным способом повышения доходов и избавления от нищеты.

Фучжоу, 20 апреля /Синьхуа/ — На севере провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ в городском уезде Цзяньоу у крестьян-чаеводов наступила пора сбора свежих чайных листьев. Одновременно местные плантации стали местом, привлекающим множество туристов.

В последние годы чайная индустрия в Цзяньоу бурно развивается, площадь чайных плантаций достигла 8300 га, общий объем продукции составляет 12950 тонн, а ее стоимость — 879 млн юаней. Производство чая стало для местных крестьян основным способом повышения доходов и избавления от нищеты.