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У цапель, гнездящихся на озере Поянху, начался брачный период
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У цапель, гнездящихся на озере Поянху, начался брачный период 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Наньчан, 20 апреля /Синьхуа/ — У сотен тысяч малых белых цапель, гнездящихся в лесном парке «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, начался период спаривания и выведения потомства. Фотографии Синьхуа/Вань Сян  Наньчан, 20 апреля /Синьхуа/ — У сотен тысяч малых белых цапель, гнездящихся в лесном парке «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, начался период спаривания и выведения потомства. Фотографии Синьхуа/Вань Сян  Наньчан, 20 апреля /Синьхуа/ — У сотен тысяч малых белых цапель, гнездящихся в лесном парке «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, начался период спаривания и выведения потомства. Фотографии Синьхуа/Вань Сян  Наньчан, 20 апреля /Синьхуа/ — У сотен тысяч малых белых цапель, гнездящихся в лесном парке «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, начался период спаривания и выведения потомства. Фотографии Синьхуа/Вань Сян  Наньчан, 20 апреля /Синьхуа/ — У сотен тысяч малых белых цапель, гнездящихся в лесном парке «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, начался период спаривания и выведения потомства. Фотографии Синьхуа/Вань Сян  Наньчан, 20 апреля /Синьхуа/ — У сотен тысяч малых белых цапель, гнездящихся в лесном парке «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, начался период спаривания и выведения потомства. Фотографии Синьхуа/Вань Сян
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