У цапель, гнездящихся на озере Поянху, начался брачный период 

Наньчан, 20 апреля /Синьхуа/ — У сотен тысяч малых белых цапель, гнездящихся в лесном парке «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, начался период спаривания и выведения потомства. Фотографии Синьхуа/Вань Сян Наньчан, 20 апреля /Синьхуа/ — У сотен тысяч малых белых цапель, гнездящихся в лесном парке «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, начался период спаривания и выведения потомства. Фотографии Синьхуа/Вань Сян Наньчан, 20 апреля /Синьхуа/ — У сотен тысяч малых белых цапель, гнездящихся в лесном парке «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, начался период спаривания и выведения потомства. Фотографии Синьхуа/Вань Сян Наньчан, 20 апреля /Синьхуа/ — У сотен тысяч малых белых цапель, гнездящихся в лесном парке «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, начался период спаривания и выведения потомства. Фотографии Синьхуа/Вань Сян Наньчан, 20 апреля /Синьхуа/ — У сотен тысяч малых белых цапель, гнездящихся в лесном парке «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, начался период спаривания и выведения потомства. Фотографии Синьхуа/Вань Сян Наньчан, 20 апреля /Синьхуа/ — У сотен тысяч малых белых цапель, гнездящихся в лесном парке «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, начался период спаривания и выведения потомства. Фотографии Синьхуа/Вань Сян