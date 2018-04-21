У цапель, гнездящихся на озере Поянху, начался брачный период 

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США рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России -- Белый дом

"Алибаба" и правительство Таиланда подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Китайский представитель позитивно оценил вклад ООН в обеспечение мира и стабильности в Либерии