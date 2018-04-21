Горьковка в Волгограде: библиотеку на 1,5 миллиона книг строили 18 лет

Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени Горького уже больше 100 лет. За эти годы она не раз меняла свой дом и лишь к 85 годам обрела постоянное пристанище на одной из красивейших улиц Волгограда — улице Мира. Здесь специально для Горьковки построили большое светлое здание.

Строить его начали в 1968 году. До войны на этом месте, на углу улиц Мира и Порт-Саида, стояли дома железнодорожников. На немецкой аэрофтосъемке можно увидеть Е-образный дом там, где сейчас находится Горьковка.

Красным обведен дом, на месте которого теперь стоит здание библиотеки

В войну он был разрушен, и после здесь оставался просто пустырь, на котором по Генплану предполагалось возвести общественное здание. В 1968 году началось строительство библиотеки. Работали над проектом три архитектора: начала Валентина Макаренко, продолжил Владимир Статун, и «получил по наследству» объект-долгострой Олег Любуцкий. Строилась библиотека 18 лет. Постоянно заканчивались деньги и вставала стройка. Как вспоминает архитектор Любуцкий, «дадут денег — построим, потом снова ждем».

Так библиотека выглядела в 2007 году

Авторы проекта не отчаивались, они даже отметили совершеннолетие библиотеки — 18 лет стройки. А Олег Любуцкий смог увидеть библиотеку воочию до завершения строительства — ее «сестру»-близнеца возвели гораздо быстрее в другом городе. Это была точная копия Горьковки, обогнавшая «старшую сестру». На ее открытие пригласили Олега Любуцкого — одного из авторов проекта волгоградской областной библиотеки.

Бюст Максима Горького на первом этаже библиотеки

Наконец в 1985 году здание было полностью готово, и библиотека имени Горького, крупнейшая в Волгоградской области , въехала в свой новый дом. Здесь предусмотрели всё необходимое именно библиотеке. Главное — система хранения и выдачи книг. В центре здания через несколько этажей проходит книгохранилище, а вокруг него, по периметру, располагаются читальные залы.

Несмотря на появление электронного каталога, в библиотеке сохранились и традиционные ящички с бумажными карточками

С технической точки зрения очень важно обеспечить книгам эффективное кондиционирование. Достаточно громоздкое оборудование со временем заменили на более компактное. В залах с особо ценными изданиями специальное оборудование автоматически поддерживает необходимый уровень температуры и влажности.

В секторе гигиены и реставрации восстанавливают старые и испорченные издания

Самым первым устройством с функцией кондиционирования был фонтан-аэратор. В сквере позади библиотеки можно увидеть то, что от него осталось. Уличная часть выглядела как фонтан, от которого под здание были протянуты трубы. Циркулирующая в них вода поддерживала необходимый температурно-влажностный режим в библиотеке. Такая же система была построена возле музея-панорамы «Сталинградская битва», она тоже давно не работает. Фонтан у Горьковки нес не только функциональную нагрузку, но и эстетическую — летом в сквер за библиотекой приходили отдохнуть и охладиться местные жители. Именно поэтому фонтан был облицован керамикой и не выглядел как исключительно техническое сооружение.

Фонтан не работает, заброшен и выглядит пугающе

В 2010 году в библиотеке прошел масштабный ремонт. Он коснулся как фасада, так и внутренних помещений здания. Библиотека получила вентилируемый фасад из композитных материалов поверх прежнего из натурального камня, который портила ржавеющая арматура. Здание дополнительно утеплили, был реконструирован главный вход. Все окна заменили на пластиковые, витражи первого этажа затонировали.

К 2007 году фасад здания утратил белоснежный цвет

Сменился цвет фасада — с белого на серый. Тогда же за счет обрамления были сглажены пилоны — отличительная деталь здания Горьковки. Внешний вид библиотеки изменился, некоторые архитекторы даже высказывали мнение, что таким образом нарушен первоначальный замысел авторов проекта. Однако архитектор Любуцкий, один из авторов проекта, не считает, что внешний вид здания претерпел значительные изменения или оно стало выглядеть хуже.

Внутри здание тоже заметно обновилось и стало современнее

Поводом для ремонта и одной из важных его частей стало переоборудование 4-го этажа под филиал Президентской библиотеки имени Ельцина — электронный читальный зал. Весь этаж подвергся перепланировке, впрочем с сохранением минималистского стиля 1970-х годов. Здесь читателям стали доступны как электронные документы президентской библиотеки, так и оцифрованные фонды самой Горьковки.

Электронный читальный зал существенно расширил возможности библиотеки

Здание библиотеки было рассчитано на 1,5 миллиона книг. Сейчас здесь хранится около 1,3 миллиона экземпляров. В просторных читальных залах посетители библиотеки могут работать как с печатными изданиями, так и с электронными версиями.

В медиазале проводятся вебинары с участием читателей из области

В холлах на втором и четвертом этажах размещаются выставки, в кинозале в подвальном помещении проходят кинопоказы. Проводятся в библиотеке имени Горького и различные массовые мероприятия — актовый зал, к примеру, способен вместить до 100 человек, а выставочная зона на четвертом этаже — 150–200.

Выставочное пространство на 4-м этаже почти всегда украшают картины

Зал Апариной — зал интересных коллекций

За счет больших окон в здании библиотеки всегда много света

Один из способов восстанвления поврежденных изданий

Просторные помещения способны вместить множество любителей литературы