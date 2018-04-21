Какую роль сыграли англосаксы в Афганской войне

В 1979 году советские войска вошли в Афганистан . На 10 лет СССР был втянут в конфликт, который окончательно подорвал его былое могущество.

Контингент

Афганской войны не было. Был ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Принципиально важно то, что советские войска вошли в Афганистан по приглашению. Приглашений было около двух десятков. Решение о вводе войск было непростым, но оно все же было принято членами Политбюро ЦК КПСС 12 декабря 1979 года. По сути, СССР был втянут в этот конфликт. Недолгие поиски «кому это выгодно» однозначно указывают, прежде всего, на США . Англосаксонский след афганского конфликта сегодня даже не пробуют скрыть. Согласно мемуарам бывшего директора ЦРУ Роберта Гейтса , 3 июля 1979 года американский президент Джимми Картер подписал секретный президентский указ, санкционирующий финансирование антиправительственных сил в Афганистане, а Збигнев Бзежинский прямо говорил: «Мы не толкали русских вмешиваться, но мы намеренно увеличили вероятность, что они это сделают».

Афганская ось Афганистан в геополитическом отношении является осевой точкой. Не напрасно на протяжении всей его истории за Афганистан идут войны. Как открытые, так и дипломатические. Начиная с XIX века между Российской и Британской империями ведётся борьба за контроль над Афганистаном, получившая название «Большая игра». Афганский конфликт 1979-1989 годов — часть этой «игры». Мятежи и восстания в «подбрюшье» СССР не могли остаться без внимания. Потерять афганскую ось было нельзя. К тому же Леонид Брежнев очень хотел выступить в образе миротворца. Выступил.

Бойкот Олимпиады

Афганский конфликт «совершенно случайно» вызвал в мире серьезную протестную волну, которую всячески подпитывали «дружественные» СМИ. Радиоэфиры «Голоса Америки» ежедневно начинались с военных сводок. Всеми способами людям не давали забыть, что Советский Союз ведёт «захватническую» войну на чужой для себя территории. Олимпидаду-80 бойкотировало множество стран (в том числе США). Англосаксонская пропагандистская машина работала на полную, создавая из СССР образ агрессора. Афганский конфликт очень помог со сменой полюсов: к концу 70-х годов популярность СССР в мире была грандиозной. Бойкот США не остался без ответа. Наши спортсмены не поехали на Олимпиаду-84 в Лос-Анджелесе

Пропаганда

Афганский конфликт был афганским только по названию. По сути, была проведена излюбленная англосаксонская комбинация: врагов заставили воевать друг с другом. США санкционировало «экономическую помощь» афганской оппозиции в размере 15 миллионов долларов, а также военную — поставляя им тяжелое вооружение и обучая военной подготовке группы афганских моджахедов. США даже и не скрывали своей заинтересованности в конфликте. В 1988 году была снята третья часть киноэпопеи «Рэмбо». Герой Сильвестра Сталлоне на этот раз воевал в Афганистане. Нелепо скроенный, откровенно пропагандистский фильм даже получил «Золоту малину» и попал в Книгу рекордов Гиннеса как фильм с максимальным количеством насилия: в фильме содержится 221 сцена насилия и суммарно погибает более 108 человек. В конце фильма идут титры «Фильм посвящен доблестному народу Афганистана».

Нефть

Роль афганского конфликта сложно переоценить. Ежегодно СССР тратил на него порядка 2-3 млрд американских долларов. Советский Союз мог себе это позволить при пике цен на нефть, который наблюдался в 1979-1980 годах. Однако в период с ноября 1980 год по июнь 1986 год цены на нефть упали почти в 6 раз! Упали, конечно, не случайно. Отдельное «спасибо» антиалкогольной кампании Горбачева. «Финансовой подушки» в виде доходов от продажи водки на внутреннем рынке уже не было. СССР по инерции продолжал тратит деньги на создание положительного имиджа, но внутри страны средства заканчивались. СССР оказался в экономическом коллапсе.

Диссонанс

Во время афганского конфликта страна пребывала в некоем когнитивном диссонансе. С одной стороны, все знали про «Афганистан», с другой — СССР мучительно старался «жить лучше и веселей». Олимпиада-80, XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов — Советский союз праздновал и радовался. Между тем, генерал КГБ Филипп Бобков впоследствии свидетельствовал: «Задолго до открытия фестиваля, в Пакистане были специально подобраны афганские боевики, которые прошли серьёзную подготовку под руководством специалистов ЦРУ и за год до фестиваля заброшены в страну. Они осели в городе, тем более, что деньгами их обеспечили, и стали ожидать получения взрывчатки, пластиковых бомб и оружия, готовясь к осуществлению взрывов в местах массового скопления людей (Лужники, Манежная площадь и другие места). Акции были сорваны, благодаря принятым оперативным мерам».

Афганский синдром

Как говорил герой кинофильма «Рэмбо»: «Война не закончилась». Все мы знаем про «афганский синдром», про тысячи сломанных судеб, про ветеранов, вернувшихся с войны, никому не нужным и забытых. Афганский конфликт породил целый пласт культуры «забытого и преданного солдата». Этот образ был нетипичен для русской традиции. Афганский конфликт подточил моральный дух русской армии. Именно тогда стали появляться «белобилетники», война внушала ужас, про неё ходили страшные легенды, туда отправляли проштафившихся солдат, там процветала дедовщина, ставшая бичом современной армии. Профессия военного именно в то время перестала быть привлекательной, хотя раньше каждый второй мечтал быть офицером. «Эхо Афгана» слышно до сих пор.