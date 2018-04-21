«Альфа-банк» призывает британские спецслужбы к ответу за клевету

Петр Авен и Суть иска — обвинение в клевете Стилла и его фирмы Orbis Business Intelligence. Михаил Фридман Герман Хан называют свой иск иском «о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда». Представители заявителей уверены, что «деловая репутация этих трех бизнесменов была опорочена материалами, подготовленными по заказу политических оппонентов кандидата (республиканцев в президенты США) Дональда Трампа во время избирательной кампании 2016 года».

В заявлении так же говорится, что в одном из материалов досье истцы и компания «Альфа-банк» обвиняются в том, что они якобы сотрудничали с «Кремлем» и влияли на выборы президента США в 2016 году. Адвокаты бизнесменов уверяют, что ни сами истцы, ни их компания не совершали каких-либо действий, которые им «столь безрассудно приписываются». Сторона заявителей требует проведения суда и выплаты ответчиками компенсации в установленном судом размере.