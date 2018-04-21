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«Альфа-банк» призывает британские спецслужбы к ответу за клевету
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«Альфа-банк» призывает британские спецслужбы к ответу за клевету 

News.ru 1 час назад
Трое совладельцев российской компании «Альфа-банк» подали в суд столичного округа Колумбия в США иск против еще одно автора «досье на Дональда Трампа». Им является бывший сотрудник спецслужб Великобритании Кристофер Стил.
Суть иска — обвинение в клевете Стилла и его фирмы Orbis Business Intelligence. Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан называют свой иск иском «о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда». Представители заявителей уверены, что «деловая репутация этих трех бизнесменов была опорочена материалами, подготовленными по заказу политических оппонентов кандидата (республиканцев в президенты США) Дональда Трампа во время избирательной кампании 2016 года».
В заявлении так же говорится, что в одном из материалов досье истцы и компания «Альфа-банк» обвиняются в том, что они якобы сотрудничали с «Кремлем» и влияли на выборы президента США в 2016 году. Адвокаты бизнесменов уверяют, что ни сами истцы, ни их компания не совершали каких-либо действий, которые им «столь безрассудно приписываются». Сторона заявителей требует проведения суда и выплаты ответчиками компенсации в установленном судом размере.
Напомним, что трое предпринимателей уже подавали подобный иск в окружной суд Колумбии. Ответчиком выступал другой автор «досье» — Гелен Симпсон и его компания Fusion GPS. В мае был подан еще один иск в суд Манхэттена пртив главного редактора ресурса BuzzFeed Бена Смита, а также его сотрудников Кена Бенсингера, Мириам Элдер и Марка Скуфса. Досье было опубликовано именно на этом ресурсе впервые в январе 2017 года.
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