Развитие чайного производства и туризма в горной волости Хуаши

Уезд Цзиньчжай /пров. Аньхой/, 20 апреля / Синьхуа / — Отраслевое развитие с учетом местной специфики выбрано властями волости Хуаши уезда Цзиньчжай провинции Аньхой /Восточный Китай/ в качестве метода борьбы с бедностью и повышения благосостояния крестьянских семей.

Богатые естественные ресурсы этой расположенной в горах Дабешань волости сегодня используются для развития чайного производства и индустрии туристических услуг.

Уезд Цзиньчжай /пров. Аньхой/, 20 апреля /Синьхуа/ — Отраслевое развитие с учетом местной специфики выбрано властями волости Хуаши уезда Цзиньчжай провинции Аньхой /Восточный Китай/ в качестве метода борьбы с бедностью и повышения благосостояния крестьянских семей.

Богатые естественные ресурсы этой расположенной в горах Дабешань волости сегодня используются для развития чайного производства и индустрии туристических услуг.

Уезд Цзиньчжай /пров. Аньхой/, 20 апреля /Синьхуа/ — Отраслевое развитие с учетом местной специфики выбрано властями волости Хуаши уезда Цзиньчжай провинции Аньхой /Восточный Китай/ в качестве метода борьбы с бедностью и повышения благосостояния крестьянских семей.

Богатые естественные ресурсы этой расположенной в горах Дабешань волости сегодня используются для развития чайного производства и индустрии туристических услуг.

Уезд Цзиньчжай /пров. Аньхой/, 20 апреля /Синьхуа/ — Отраслевое развитие с учетом местной специфики выбрано властями волости Хуаши уезда Цзиньчжай провинции Аньхой /Восточный Китай/ в качестве метода борьбы с бедностью и повышения благосостояния крестьянских семей.

Богатые естественные ресурсы этой расположенной в горах Дабешань волости сегодня используются для развития чайного производства и индустрии туристических услуг.

Уезд Цзиньчжай /пров. Аньхой/, 20 апреля /Синьхуа/ — Отраслевое развитие с учетом местной специфики выбрано властями волости Хуаши уезда Цзиньчжай провинции Аньхой /Восточный Китай/ в качестве метода борьбы с бедностью и повышения благосостояния крестьянских семей.

Богатые естественные ресурсы этой расположенной в горах Дабешань волости сегодня используются для развития чайного производства и индустрии туристических услуг.