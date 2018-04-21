Почти как из космоса: фотограф снял завораживающие пейзажи окрестностей Екатеринбурга с высоты

Фотограф из Екатеринбурга Дмитрий Воробьёв снял пейзажи в окрестностях города с высоты. На них дороги, реку и лес видно почти как из космоса (ну при очень сильном приближении).

Дмитрий «полетал» над городом в районе ВИЗовского пруда и в окрестностях ЕКАД. На снимках можно разглядеть ещё скованный льдом пруд и реку Исеть, которая уже оттаяла. Частично видно и сам Екатеринбург, сады и деревни. А автомобили, едущие по трассе, кажутся совсем крошечными.

— Снимок из космоса. Зима тихонько складывает свои ледяные силы, — описал свои работы автор. — Я просто люблю наш город, закаты и полёты. Поэтому поднялся выше других с камерой.

Посмотрите сами, что получилось у Дмитрия. Бонусом к фото идёт небольшое видео.

Хотите больше красоты — посмотрите фоторепортаж с зимнего Таганая. Фотограф из Екатеринбурга Василий Яковлев снял ледяное безмолвие этого природного парка, тоже поднявшись над ним.