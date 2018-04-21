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Почти как из космоса: фотограф снял завораживающие пейзажи окрестностей Екатеринбурга с высоты
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Почти как из космоса: фотограф снял завораживающие пейзажи окрестностей Екатеринбурга с высоты 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Фотограф из Екатеринбурга Дмитрий Воробьёв снял пейзажи в окрестностях города с высоты. На них дороги, реку и лес видно почти как из космоса (ну при очень сильном приближении).
Дмитрий «полетал» над городом в районе ВИЗовского пруда и в окрестностях ЕКАД. На снимках можно разглядеть ещё скованный льдом пруд и реку Исеть, которая уже оттаяла. Частично видно и сам Екатеринбург, сады и деревни. А автомобили, едущие по трассе, кажутся совсем крошечными.
— Снимок из космоса. Зима тихонько складывает свои ледяные силы, — описал свои работы автор. — Я просто люблю наш город, закаты и полёты. Поэтому поднялся выше других с камерой.
Посмотрите сами, что получилось у Дмитрия. Бонусом к фото идёт небольшое видео.
Хотите больше красоты — посмотрите фоторепортаж с зимнего Таганая. Фотограф из Екатеринбурга Василий Яковлев снял ледяное безмолвие этого природного парка, тоже поднявшись над ним.
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