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Убийство чеченского корреспондента связывают с его профессиональной деятельностью
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Убийство чеченского корреспондента связывают с его профессиональной деятельностью 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ГРОЗНЫЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Гибель корреспондента Чеченской государственной телерадиокомпания (ЧГТРК) «Грозный» в Дамаске связывают с его профессиональной деятельностью. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС первый заместитель директора ЧГТРК «Грозный» Ильман Вахидов.
"Ихаб Балан занимался освещением благотворительной деятельности Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова именно там, в Сирии. Все видеоматериалы, все фотографии, связанные с деятельностью фонда, мы получали от него. Несколько дней назад в пригороде Дамаска его застрелил снайпер одним выстрелом. Это неслучайное убийство, террорист застрелил Ихаба зная, что он журналист. Он был местным, сирийцем", — сказал Вахидов, добавив, что Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова принял решение оказывать ежемесячную помощь семье журналиста.
В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об убийстве внештатного корреспондента Чеченской государственной телерадиокомпания (ЧГТРК) «Грозный», гражданина Сирии Ихаба Балана в Дамаске.
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