Совладельцы «Альфа-банка» подали в суд еще на одного из авторов «досье» на Трампа

В исковом заявлении, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в пятницу, Стил и его лондонская фирма Orbis Business Intelligence обвиняются в клевете. «Это иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда, — подчеркивается в документе. — Деловая репутация этих трех бизнесменов была опорочена материалами, подготовленными по заказу политических оппонентов кандидата [республиканцев в президенты США] Дональда Трампа во время избирательной кампании 2016 года».

"В одном из материалов этого досье истцы — и «Альфа-банк» — ложно обвиняются в преступном поведении и предполагаемом сотрудничестве с «Кремлем» для оказания влияния на президентские выборы [в США] в 2016 году. Однако ни истцы, ни «Альфа-банк» не совершали каких-либо действий, которые столь безрассудно им приписываются", — отмечается в тексте. Адвокаты истцов потребовали проведения суда над ответчиками и выплаты компенсации «в размере, который установит суд».