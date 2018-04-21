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Совладельцы «Альфа-банка» подали в суд еще на одного из авторов «досье» на Трампа
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Совладельцы «Альфа-банка» подали в суд еще на одного из авторов «досье» на Трампа 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Совладельцы российского "Альфа-банка" — Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан — подали в США в суд столичного округа Колумбия иск против еще одного из авторов «досье на Дональда Трампа» — бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила.
В исковом заявлении, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в пятницу, Стил и его лондонская фирма Orbis Business Intelligence обвиняются в клевете. «Это иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда, — подчеркивается в документе. — Деловая репутация этих трех бизнесменов была опорочена материалами, подготовленными по заказу политических оппонентов кандидата [республиканцев в президенты США] Дональда Трампа во время избирательной кампании 2016 года».
"В одном из материалов этого досье истцы — и «Альфа-банк» — ложно обвиняются в преступном поведении и предполагаемом сотрудничестве с «Кремлем» для оказания влияния на президентские выборы [в США] в 2016 году. Однако ни истцы, ни «Альфа-банк» не совершали каких-либо действий, которые столь безрассудно им приписываются", — отмечается в тексте. Адвокаты истцов потребовали проведения суда над ответчиками и выплаты компенсации «в размере, который установит суд».
В октябре прошлого года Фридман, Авен и Хан подали аналогичный иск в окружной суд Колумбии против другого автора «досье» — Глена Симпсона и его компанию Fusion GPS, а в мае в суд нью-йоркского района Манхэттен против главного редактора американского ресурса BuzzFeed Бена Смита и его сотрудников Кена Бенсингера, Мириам Элдер и Марка Скуфса. Именно этот ресурс в январе 2017 года выложил в интернет все 35 страниц «досье».
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