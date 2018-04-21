«Восточный скрипичный край» в провинции Цзянсу

Нанкин , 20 апреля / Синьхуа / — Поселок Хуанцяо города Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/ ранее был известен своими печеными лепешками, а сейчас обрел новое имя — «восточный скрипичный край».

Здесь находится более 220 предприятий по производству и комплектованию смычковых инструментов, в индустрии задействовано свыше 30 тыс. работников, ежегодный объем производства составляет более 700 тыс. штук, что занимает около 30 проц общемирового производства и 70 проц общекитайского производства.

Инструменты из поселка Хуанцяо продаются в более чем 90 стран Европы и Америки, общая стоимость годовой продукции составляет около 2,4 млрд юаней. Изготовление скрипок и других смычковых инструментов стало базовой отраслью местного производства.

Нанкин, 20 апреля /Синьхуа/ — Поселок Хуанцяо города Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/ ранее был известен своими печеными лепешками, а сейчас обрел новое имя — «восточный скрипичный край».

Здесь находится более 220 предприятий по производству и комплектованию смычковых инструментов, в индустрии задействовано свыше 30 тыс. работников, ежегодный объем производства составляет более 700 тыс. штук, что занимает около 30 проц общемирового производства и 70 проц общекитайского производства.

Инструменты из поселка Хуанцяо продаются в более чем 90 стран Европы и Америки, общая стоимость годовой продукции составляет около 2,4 млрд юаней. Изготовление скрипок и других смычковых инструментов стало базовой отраслью местного производства.

Нанкин, 20 апреля /Синьхуа/ — Поселок Хуанцяо города Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/ ранее был известен своими печеными лепешками, а сейчас обрел новое имя — «восточный скрипичный край».

Здесь находится более 220 предприятий по производству и комплектованию смычковых инструментов, в индустрии задействовано свыше 30 тыс. работников, ежегодный объем производства составляет более 700 тыс. штук, что занимает около 30 проц общемирового производства и 70 проц общекитайского производства.

Инструменты из поселка Хуанцяо продаются в более чем 90 стран Европы и Америки, общая стоимость годовой продукции составляет около 2,4 млрд юаней. Изготовление скрипок и других смычковых инструментов стало базовой отраслью местного производства.

Нанкин, 20 апреля /Синьхуа/ — Поселок Хуанцяо города Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/ ранее был известен своими печеными лепешками, а сейчас обрел новое имя — «восточный скрипичный край».

Здесь находится более 220 предприятий по производству и комплектованию смычковых инструментов, в индустрии задействовано свыше 30 тыс. работников, ежегодный объем производства составляет более 700 тыс. штук, что занимает около 30 проц общемирового производства и 70 проц общекитайского производства.

Инструменты из поселка Хуанцяо продаются в более чем 90 стран Европы и Америки, общая стоимость годовой продукции составляет около 2,4 млрд юаней. Изготовление скрипок и других смычковых инструментов стало базовой отраслью местного производства.

Нанкин, 20 апреля /Синьхуа/ — Поселок Хуанцяо города Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/ ранее был известен своими печеными лепешками, а сейчас обрел новое имя — «восточный скрипичный край».

Здесь находится более 220 предприятий по производству и комплектованию смычковых инструментов, в индустрии задействовано свыше 30 тыс. работников, ежегодный объем производства составляет более 700 тыс. штук, что занимает около 30 проц общемирового производства и 70 проц общекитайского производства.

Инструменты из поселка Хуанцяо продаются в более чем 90 стран Европы и Америки, общая стоимость годовой продукции составляет около 2,4 млрд юаней. Изготовление скрипок и других смычковых инструментов стало базовой отраслью местного производства.

Нанкин, 20 апреля /Синьхуа/ — Поселок Хуанцяо города Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/ ранее был известен своими печеными лепешками, а сейчас обрел новое имя — «восточный скрипичный край».

Здесь находится более 220 предприятий по производству и комплектованию смычковых инструментов, в индустрии задействовано свыше 30 тыс. работников, ежегодный объем производства составляет более 700 тыс. штук, что занимает около 30 проц общемирового производства и 70 проц общекитайского производства.

Инструменты из поселка Хуанцяо продаются в более чем 90 стран Европы и Америки, общая стоимость годовой продукции составляет около 2,4 млрд юаней. Изготовление скрипок и других смычковых инструментов стало базовой отраслью местного производства.

Нанкин, 20 апреля /Синьхуа/ — Поселок Хуанцяо города Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/ ранее был известен своими печеными лепешками, а сейчас обрел новое имя — «восточный скрипичный край».

Здесь находится более 220 предприятий по производству и комплектованию смычковых инструментов, в индустрии задействовано свыше 30 тыс. работников, ежегодный объем производства составляет более 700 тыс. штук, что занимает около 30 проц общемирового производства и 70 проц общекитайского производства.

Инструменты из поселка Хуанцяо продаются в более чем 90 стран Европы и Америки, общая стоимость годовой продукции составляет около 2,4 млрд юаней. Изготовление скрипок и других смычковых инструментов стало базовой отраслью местного производства.

Нанкин, 20 апреля /Синьхуа/ — Поселок Хуанцяо города Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/ ранее был известен своими печеными лепешками, а сейчас обрел новое имя — «восточный скрипичный край».

Здесь находится более 220 предприятий по производству и комплектованию смычковых инструментов, в индустрии задействовано свыше 30 тыс. работников, ежегодный объем производства составляет более 700 тыс. штук, что занимает около 30 проц общемирового производства и 70 проц общекитайского производства.

Инструменты из поселка Хуанцяо продаются в более чем 90 стран Европы и Америки, общая стоимость годовой продукции составляет около 2,4 млрд юаней. Изготовление скрипок и других смычковых инструментов стало базовой отраслью местного производства.

Нанкин, 20 апреля /Синьхуа/ — Поселок Хуанцяо города Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/ ранее был известен своими печеными лепешками, а сейчас обрел новое имя — «восточный скрипичный край».

Здесь находится более 220 предприятий по производству и комплектованию смычковых инструментов, в индустрии задействовано свыше 30 тыс. работников, ежегодный объем производства составляет более 700 тыс. штук, что занимает около 30 проц общемирового производства и 70 проц общекитайского производства.

Инструменты из поселка Хуанцяо продаются в более чем 90 стран Европы и Америки, общая стоимость годовой продукции составляет около 2,4 млрд юаней. Изготовление скрипок и других смычковых инструментов стало базовой отраслью местного производства.

Нанкин, 20 апреля /Синьхуа/ — Поселок Хуанцяо города Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/ ранее был известен своими печеными лепешками, а сейчас обрел новое имя — «восточный скрипичный край».

Здесь находится более 220 предприятий по производству и комплектованию смычковых инструментов, в индустрии задействовано свыше 30 тыс. работников, ежегодный объем производства составляет более 700 тыс. штук, что занимает около 30 проц общемирового производства и 70 проц общекитайского производства.

Инструменты из поселка Хуанцяо продаются в более чем 90 стран Европы и Америки, общая стоимость годовой продукции составляет около 2,4 млрд юаней. Изготовление скрипок и других смычковых инструментов стало базовой отраслью местного производства.

Нанкин, 20 апреля /Синьхуа/ — Поселок Хуанцяо города Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/ ранее был известен своими печеными лепешками, а сейчас обрел новое имя — «восточный скрипичный край».

Здесь находится более 220 предприятий по производству и комплектованию смычковых инструментов, в индустрии задействовано свыше 30 тыс. работников, ежегодный объем производства составляет более 700 тыс. штук, что занимает около 30 проц общемирового производства и 70 проц общекитайского производства.

Инструменты из поселка Хуанцяо продаются в более чем 90 стран Европы и Америки, общая стоимость годовой продукции составляет около 2,4 млрд юаней. Изготовление скрипок и других смычковых инструментов стало базовой отраслью местного производства.

Нанкин, 20 апреля /Синьхуа/ — Поселок Хуанцяо города Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/ ранее был известен своими печеными лепешками, а сейчас обрел новое имя — «восточный скрипичный край».

Здесь находится более 220 предприятий по производству и комплектованию смычковых инструментов, в индустрии задействовано свыше 30 тыс. работников, ежегодный объем производства составляет более 700 тыс. штук, что занимает около 30 проц общемирового производства и 70 проц общекитайского производства.

Инструменты из поселка Хуанцяо продаются в более чем 90 стран Европы и Америки, общая стоимость годовой продукции составляет около 2,4 млрд юаней. Изготовление скрипок и других смычковых инструментов стало базовой отраслью местного производства.

Нанкин, 20 апреля /Синьхуа/ — Поселок Хуанцяо города Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/ ранее был известен своими печеными лепешками, а сейчас обрел новое имя — «восточный скрипичный край».

Здесь находится более 220 предприятий по производству и комплектованию смычковых инструментов, в индустрии задействовано свыше 30 тыс. работников, ежегодный объем производства составляет более 700 тыс. штук, что занимает около 30 проц общемирового производства и 70 проц общекитайского производства.

Инструменты из поселка Хуанцяо продаются в более чем 90 стран Европы и Америки, общая стоимость годовой продукции составляет около 2,4 млрд юаней. Изготовление скрипок и других смычковых инструментов стало базовой отраслью местного производства.

Нанкин, 20 апреля /Синьхуа/ — Поселок Хуанцяо города Тайсин провинции Цзянсу /Восточный Китай/ ранее был известен своими печеными лепешками, а сейчас обрел новое имя — «восточный скрипичный край».

Здесь находится более 220 предприятий по производству и комплектованию смычковых инструментов, в индустрии задействовано свыше 30 тыс. работников, ежегодный объем производства составляет более 700 тыс. штук, что занимает около 30 проц общемирового производства и 70 проц общекитайского производства.

Инструменты из поселка Хуанцяо продаются в более чем 90 стран Европы и Америки, общая стоимость годовой продукции составляет около 2,4 млрд юаней. Изготовление скрипок и других смычковых инструментов стало базовой отраслью местного производства.