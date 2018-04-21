Российские студенты научили робота «Федора» сложным акробатическим движениям

Группы студентов из Национального исследовательского Томского государственного университета и Благовещенского государственного педагогического университета заняли призовые места в завершившемся конкурсе Фонда перспективных исследований (ФПИ) по разработке программного обеспечения для «человекоподобных» роботов. Молодые инженеры научили робота «Федора» подниматься по лестнице, преодолевать завалы, ползать и даже садиться на шпагат, сообщило РИА «Новости»

Сообщается, что конкурс на лучшее ПО для антропоморфного класса роботов проводился на «основе функциональной

3D-модели

в среде симулятора». «Федор» выполнял сложные человекоподобные движения в виртуальном пространстве.

В ФПИ уточнили, что разработка качественных «мозгов» для данного класса роботов представляет собой довольно сложную техническую задачу. В свою очередь, проведенные соревнования показали не только перспективы российской робототехники, но и «выполнимость этих задач студенческими и научными коллективами вузов» страны.

Уточняется, что в номинации «полоса препятствий» победу одержали студенты из Томска . Команда из Благовещенска заняла первое место в дисциплине «тонкая моторика манипуляторов».

Российский робот «Федор» отправится на МКС вместе с экипажем нового пилотируемого корабля «Федерация» уже в 2024 году. Согласно информации ФПИ, в будущем «Федор» окажется незаменим в тех сферах жизнедеятельности, где существует повышенный риск для здоровья человека.