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Российские студенты научили робота «Федора» сложным акробатическим движениям
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Российские студенты научили робота «Федора» сложным акробатическим движениям 

360tv.ru 13 минут назад
Фото: 360tv.ru
Группы студентов из Национального исследовательского Томского государственного университета и Благовещенского государственного педагогического университета заняли призовые места в завершившемся конкурсе Фонда перспективных исследований (ФПИ) по разработке программного обеспечения для «человекоподобных» роботов. Молодые инженеры научили робота «Федора» подниматься по лестнице, преодолевать завалы, ползать и даже садиться на шпагат, сообщило РИА «Новости».
Сообщается, что конкурс на лучшее ПО для антропоморфного класса роботов проводился на «основе функциональной
3D-модели
в среде симулятора». «Федор» выполнял сложные человекоподобные движения в виртуальном пространстве.
В ФПИ уточнили, что разработка качественных «мозгов» для данного класса роботов представляет собой довольно сложную техническую задачу. В свою очередь, проведенные соревнования показали не только перспективы российской робототехники, но и «выполнимость этих задач студенческими и научными коллективами вузов» страны.
Уточняется, что в номинации «полоса препятствий» победу одержали студенты из Томска. Команда из Благовещенска заняла первое место в дисциплине «тонкая моторика манипуляторов».
Российский робот «Федор» отправится на МКС вместе с экипажем нового пилотируемого корабля «Федерация» уже в 2024 году. Согласно информации ФПИ, в будущем «Федор» окажется незаменим в тех сферах жизнедеятельности, где существует повышенный риск для здоровья человека.
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