НАТО анонсировало масштабные кибеучения

Североатлантический альянс собирается привлечь более 1 тыс. специалистов из почти 30 стран для проведения масштабных международных учений в киберпространстве, сообщила пресс-служба НАТО.

В пресс-службе организации пообещали, что организаторы базирующегося в Эстонии Центра передового опыта по совместной защите от киберугроз альянса постараются создать условия, приближенные к реальным, передает РИА «Новости»

«Специалисты по кибербезопасности проверят и потренируют свои навыки в противодействии кибератакам в рамках крупнейшего международного учения «Закрытые щиты», которое пройдет 23-27 апреля», — сообщили в альянсе.

Согласно легенде учений, вымышленная страна «Берилия» сталкивается с ухудшением ситуации в области безопасности, которая сопровождается серией «враждебных действий» и скоординированными кибератаками против гражданского интернет-провайдера и военной авиабазы. Атаки вызывают серьезные сбои в работе электросети, сетей общественной безопасности, других важных компонентов инфраструктуры.