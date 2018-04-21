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НАТО анонсировало масштабные кибеучения
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НАТО анонсировало масштабные кибеучения 

Деловая газета «Взгляд» 15 минут назад
Североатлантический альянс собирается привлечь более 1 тыс. специалистов из почти 30 стран для проведения масштабных международных учений в киберпространстве, сообщила пресс-служба НАТО.
В пресс-службе организации пообещали, что организаторы базирующегося в Эстонии Центра передового опыта по совместной защите от киберугроз альянса постараются создать условия, приближенные к реальным, передает РИА «Новости».
«Специалисты по кибербезопасности проверят и потренируют свои навыки в противодействии кибератакам в рамках крупнейшего международного учения «Закрытые щиты», которое пройдет 23-27 апреля», — сообщили в альянсе.
Согласно легенде учений, вымышленная страна «Берилия» сталкивается с ухудшением ситуации в области безопасности, которая сопровождается серией «враждебных действий» и скоординированными кибератаками против гражданского интернет-провайдера и военной авиабазы. Атаки вызывают серьезные сбои в работе электросети, сетей общественной безопасности, других важных компонентов инфраструктуры.
Напомним, в феврале секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что зарубежные спецслужбы расширили свои задачи по кибершпионажу против России, нацелившись на объекты критической информационной инфраструктуры.
В связи с этим президент России Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны (ФСО), поручив ФСО обеспечивать информационную безопасность страны и организовать борьбу с кибератаками.
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