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С начала года археологи обнаружили на месте древнего речного сражения в поселке Цзянкоу более 12 тыс. новых исторических артефактов
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С начала года археологи обнаружили на месте древнего речного сражения в поселке Цзянкоу более 12 тыс. новых исторических артефактов 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Чэнду, 20 апреля /Синьхуа/ — В Институте культурных реликвий и археологии провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сегодня сообщили о новых археологических находках в поселке Цзянкоу района Пэншань, где в конце правления династии Мин /1368-1644/ произошло крупное речное сражение.
С начала 2018 года с речного дна поднято уже свыше 12 тыс. ценных исторических артефактов.
Чэнду, 20 апреля /Синьхуа/ — В Институте культурных реликвий и археологии провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сегодня сообщили о новых археологических находках в поселке Цзянкоу района Пэншань, где в конце правления династии Мин /1368-1644/ произошло крупное речное сражение.
С начала 2018 года с речного дна поднято уже свыше 12 тыс. ценных исторических артефактов.
Чэнду, 20 апреля /Синьхуа/ — В Институте культурных реликвий и археологии провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сегодня сообщили о новых археологических находках в поселке Цзянкоу района Пэншань, где в конце правления династии Мин /1368-1644/ произошло крупное речное сражение.
С начала 2018 года с речного дна поднято уже свыше 12 тыс. ценных исторических артефактов.
Чэнду, 20 апреля /Синьхуа/ — В Институте культурных реликвий и археологии провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сегодня сообщили о новых археологических находках в поселке Цзянкоу района Пэншань, где в конце правления династии Мин /1368-1644/ произошло крупное речное сражение.
С начала 2018 года с речного дна поднято уже свыше 12 тыс. ценных исторических артефактов.
Чэнду, 20 апреля /Синьхуа/ — В Институте культурных реликвий и археологии провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сегодня сообщили о новых археологических находках в поселке Цзянкоу района Пэншань, где в конце правления династии Мин /1368-1644/ произошло крупное речное сражение.
С начала 2018 года с речного дна поднято уже свыше 12 тыс. ценных исторических артефактов.
Чэнду, 20 апреля /Синьхуа/ — В Институте культурных реликвий и археологии провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сегодня сообщили о новых археологических находках в поселке Цзянкоу района Пэншань, где в конце правления династии Мин /1368-1644/ произошло крупное речное сражение.
С начала 2018 года с речного дна поднято уже свыше 12 тыс. ценных исторических артефактов.
Чэнду, 20 апреля /Синьхуа/ — В Институте культурных реликвий и археологии провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сегодня сообщили о новых археологических находках в поселке Цзянкоу района Пэншань, где в конце правления династии Мин /1368-1644/ произошло крупное речное сражение.
С начала 2018 года с речного дна поднято уже свыше 12 тыс. ценных исторических артефактов.
Чэнду, 20 апреля /Синьхуа/ — В Институте культурных реликвий и археологии провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сегодня сообщили о новых археологических находках в поселке Цзянкоу района Пэншань, где в конце правления династии Мин /1368-1644/ произошло крупное речное сражение.
С начала 2018 года с речного дна поднято уже свыше 12 тыс. ценных исторических артефактов.
Чэнду, 20 апреля /Синьхуа/ — В Институте культурных реликвий и археологии провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сегодня сообщили о новых археологических находках в поселке Цзянкоу района Пэншань, где в конце правления династии Мин /1368-1644/ произошло крупное речное сражение.
С начала 2018 года с речного дна поднято уже свыше 12 тыс. ценных исторических артефактов.
ИА Синьхуа: последние новости
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