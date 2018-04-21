С начала года археологи обнаружили на месте древнего речного сражения в поселке Цзянкоу более 12 тыс. новых исторических артефактов

Чэнду , 20 апреля / Синьхуа / — В Институте культурных реликвий и археологии провинции Сычуань /Юго-Западный Китай / сегодня сообщили о новых археологических находках в поселке Цзянкоу района Пэншань, где в конце правления династии Мин /1368-1644/ произошло крупное речное сражение.

С начала 2018 года с речного дна поднято уже свыше 12 тыс. ценных исторических артефактов.

Чэнду, 20 апреля /Синьхуа/ — В Институте культурных реликвий и археологии провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сегодня сообщили о новых археологических находках в поселке Цзянкоу района Пэншань, где в конце правления династии Мин /1368-1644/ произошло крупное речное сражение.

С начала 2018 года с речного дна поднято уже свыше 12 тыс. ценных исторических артефактов.

Чэнду, 20 апреля /Синьхуа/ — В Институте культурных реликвий и археологии провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сегодня сообщили о новых археологических находках в поселке Цзянкоу района Пэншань, где в конце правления династии Мин /1368-1644/ произошло крупное речное сражение.

С начала 2018 года с речного дна поднято уже свыше 12 тыс. ценных исторических артефактов.

Чэнду, 20 апреля /Синьхуа/ — В Институте культурных реликвий и археологии провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сегодня сообщили о новых археологических находках в поселке Цзянкоу района Пэншань, где в конце правления династии Мин /1368-1644/ произошло крупное речное сражение.

С начала 2018 года с речного дна поднято уже свыше 12 тыс. ценных исторических артефактов.

Чэнду, 20 апреля /Синьхуа/ — В Институте культурных реликвий и археологии провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сегодня сообщили о новых археологических находках в поселке Цзянкоу района Пэншань, где в конце правления династии Мин /1368-1644/ произошло крупное речное сражение.

С начала 2018 года с речного дна поднято уже свыше 12 тыс. ценных исторических артефактов.

Чэнду, 20 апреля /Синьхуа/ — В Институте культурных реликвий и археологии провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сегодня сообщили о новых археологических находках в поселке Цзянкоу района Пэншань, где в конце правления династии Мин /1368-1644/ произошло крупное речное сражение.

С начала 2018 года с речного дна поднято уже свыше 12 тыс. ценных исторических артефактов.

Чэнду, 20 апреля /Синьхуа/ — В Институте культурных реликвий и археологии провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сегодня сообщили о новых археологических находках в поселке Цзянкоу района Пэншань, где в конце правления династии Мин /1368-1644/ произошло крупное речное сражение.

С начала 2018 года с речного дна поднято уже свыше 12 тыс. ценных исторических артефактов.

Чэнду, 20 апреля /Синьхуа/ — В Институте культурных реликвий и археологии провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сегодня сообщили о новых археологических находках в поселке Цзянкоу района Пэншань, где в конце правления династии Мин /1368-1644/ произошло крупное речное сражение.

С начала 2018 года с речного дна поднято уже свыше 12 тыс. ценных исторических артефактов.

Чэнду, 20 апреля /Синьхуа/ — В Институте культурных реликвий и археологии провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ сегодня сообщили о новых археологических находках в поселке Цзянкоу района Пэншань, где в конце правления династии Мин /1368-1644/ произошло крупное речное сражение.

С начала 2018 года с речного дна поднято уже свыше 12 тыс. ценных исторических артефактов.