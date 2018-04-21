Премьер Японии приветствовал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний

"Это продвижение вперед. Я приветствую это", — цитирует агентство Киодо заявление Абэ.

КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны. Согласно постановлениям состоявшегося 20 апреля в Пхеньяне пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), с 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Для этого будет закрыт ядерный полигон на севере страны. Тем самым КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения.