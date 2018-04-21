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Расписание движения ряда электричек на Ленинградском направлении ОЖД изменится 3-11 мая
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Расписание движения ряда электричек на Ленинградском направлении ОЖД изменится 3-11 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Расписание движения ряда пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) будет изменено в первой половине мая 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
«В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги в первой половине мая 2018 г. изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участках Москва-Тверь (Конаково) и Тверь-Бологое (Торжок)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в указанный период не будут курсировать поезда №6402 Москва-Подсолнечная (6 мая), №6508 Москва-Клин (6 мая), №6204 Москва-Крюково (6 мая), №6324 Москва-Крюково (6 мая), №7582 Москва-Крюково (3, 4, 7, 10 и 11 мая), №6338 Москва-Крюково (6 мая), №6354 Москва-Крюково (7 и 10 мая), №6362 Москва-Крюково (6 мая), №7566 Москва-Крюково (3, 4, 7, 10 и 11 мая), №6524 Москва-Клин (5 мая) №6505 Клин-Москва (6 мая), №6509 Клин-Москва (6 мая), №6313 Крюково-Москва (6 мая), №6315 Крюково-Москва (6 мая), №6317 Крюково-Москва (6 мая), №7581 Крюково-Москва (3, 4, 7, 10 и 11 мая), №6403 Подсолнечная-Москва (6 мая), №7561 Крюково-Москва (3, 4, 7, 10 и 11 мая), №6407 Крюково-Москва (7 и 10 мая), №6351 Крюково-Москва (6 мая).
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