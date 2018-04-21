Минобороны Японии считает, что еще не время ослаблять давление на КНДР 

ТОКИО, 21 апреля. /ТАСС/. Япония считает, что сейчас нет необходимости ослаблять давление на КНДР, несмотря на объявление об остановке ядерных испытаний и запусков баллистических ракет. Об этом заявил в пятницу японский министр обороны Ицунори Онодэра, который находится с визитом в Вашингтоне.
"Международному сообществу сейчас не время ослаблять давление на Северную Корею, которому придают большое значение Япония и США", — приводит его слова агентство Kyodo. Таким образом министр ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление КНДР.
Ранее в субботу агентство ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) объявил о новой стратегии развития социалистической экономики, которая подразумевает отказ от ядерных испытаний и запусков баллистических ракет.