Ещё
CNBC: минюст США расследует жалобы на сговор четырех ведущих операторов сотовой связи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

CNBC: минюст США расследует жалобы на сговор четырех ведущих операторов сотовой связи 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции США направило четырем крупнейшим операторам сотовой связи страны запрос о предоставлении информации, касающейся нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники.
По их данным, письма с запросами были направлены компаниям AT&T, Verizon, T-Mobile и Sprint. Минюст пять месяцев назад возобновил расследование сведений о том, что эти крупнейшие сотовые операторы страны вступили в сговор с целью помешать выводу на рынок технологий, позволяющих потребителям менять провайдера без замены сим-карт. Власти США проводили такое расследование в 2016 году, однако за недостатком улик и доказательств были вынуждены его прекратить.
По сведениям телеканала, основанием для возобновления расследования стали жалобы, поступившие от разработчика упомянутой выше технологии и компании-оператора беспроводного подключения к интернету. Их названия не раскрываются.
CNBC направила запросы с просьбой подтвердить информацию заинтересованным сторонам. Минюст, AT&T и Sprint отказались прокомментировать публикацию телеканала. Verizon и T-Mobile пока не ответили на запрос.
ТАСС: последние новости
Тулеев заявил, что в будущем не видит себя в политике СМИ: еще одна поэтесса решила покинуть присуждающую Нобелевскую премию академию Власти Ингушетии планируют перевести "Горский кадетский корпус" в Магас
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия нашла главных подозреваемых в деле Скрипалей80
Трамп рассердился из-за звонка Путина225
Украину оставят без помощи36
Монголия обратилась к России за помощью65
США предложили лишить российского золота578
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение