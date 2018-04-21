CNBC: минюст США расследует жалобы на сговор четырех ведущих операторов сотовой связи

НЬЮ-ЙОРК , 21 апреля. / ТАСС /. Министерство юстиции США направило четырем крупнейшим операторам сотовой связи страны запрос о предоставлении информации, касающейся нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники.

По их данным, письма с запросами были направлены компаниям AT&T Verizon , T-Mobile и Sprint. Минюст пять месяцев назад возобновил расследование сведений о том, что эти крупнейшие сотовые операторы страны вступили в сговор с целью помешать выводу на рынок технологий, позволяющих потребителям менять провайдера без замены сим-карт. Власти США проводили такое расследование в 2016 году, однако за недостатком улик и доказательств были вынуждены его прекратить.

По сведениям телеканала, основанием для возобновления расследования стали жалобы, поступившие от разработчика упомянутой выше технологии и компании-оператора беспроводного подключения к интернету. Их названия не раскрываются.

CNBC направила запросы с просьбой подтвердить информацию заинтересованным сторонам. Минюст, AT&T и Sprint отказались прокомментировать публикацию телеканала. Verizon и T-Mobile пока не ответили на запрос.