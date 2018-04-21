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В США назначили нового первого замсоветника президента по нацбезопасности
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В США назначили нового первого замсоветника президента по нацбезопасности 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Ветеран трех американских администраций Мира Рикардел назначена первым заместителем советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, сообщил в пятницу Белый дом.
Рикардел также будет назначена помощником президента. В отличие от большинства высоких должностей в исполнительной власти, кандидатам в советники президента не нужно утверждение сената.
У Рикардел более чем 20-летний опыт работы в области национальной безопасности. Она занимала должности в госдепартаменте, Пентагоне и министерстве торговли США, была помощником экс-лидера республиканцев в сенате Боба Доула. В сообщении госдепа отмечено, что Рикардел во время работы в Пентагоне сыграла ключевую роль в выстраивании коалиции, которая нанесла удар по талибам в Афганистане после терактов в США 11 сентября 2001 года.
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