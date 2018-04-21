Пушкова не удивил итог переговоров «Газпрома» с «Нафтогазом»

По словам Пушкова, украинская компания способна лишь срывать переговоры, но не достигать результата. «Такая специфика. В Киеве ошибочно считают, что им все должны. Это не так. И в этом им еще придется не раз убедиться», — говорится в сообщении.