Пушкова не удивил итог переговоров «Газпрома» с «Нафтогазом» 

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал безрезультатные переговоры "Газпрома" с "Нафтогазом". Политик написал в Twitter, что он не удивлен.
По словам Пушкова, украинская компания способна лишь срывать переговоры, но не достигать результата. «Такая специфика. В Киеве ошибочно считают, что им все должны. Это не так. И в этом им еще придется не раз убедиться», — говорится в сообщении.
Напомним, по истечении срока, отведенного на переговоры, «Газпром» направил в суд Стокгольма документы о разрыве коммерческих договоров. Добавим, что еще 5 марта российская компания уведомила «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов, так как они более не являются экономически выгодными.