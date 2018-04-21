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В военной академии генерального штаба обсудили обстановку в центрально-азиатском регионе и прогноз ее развития
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В военной академии генерального штаба обсудили обстановку в центрально-азиатском регионе и прогноз ее развития 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе научного диалога обсуждались вопросы взаимовлияния интересов стран региона и территориальные споры, которые могут послужить источниками дестабилизации и безопасности в регионе.
19 апреля 2018 года в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся круглый стол на тему: «Состояние военно-политической обстановки и прогноз ее развития в Центрально-Азиатском регионе», организатором которого стал военный институт (управления национальной обороной).
Круглый стол проводился с целью выявления и анализа возможных угроз и факторов, влияющих на изменение военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе, определение возможных мер и направлений деятельности Российской Федерации по отстаиванию национальных интересов, а также укрепления научных связей с экспертным сообществом по актуальным вопросам национальной безопасности.
В мероприятии приняли участие представители Российского института стратегических исследований, Института стран СНГ, Института Ближнего Востока, Московского государственного института международных отношений МИД России, Академии управления МВД России, международного информационного агентства «Россия сегодня», органов военного управления, Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, вузов и научно-исследовательских организаций Минобороны России, а также научно-педагогические работники Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
В ходе научного диалога обсуждались вопросы взаимовлияния интересов стран региона и территориальные споры, которые могут послужить источниками дестабилизации и безопасности в регионе.
Подводя итоги, участники сошлись во мнении, что новые вызовы и угрозы, возникающие в этом регионе, требуют дальнейшего обсуждения, для чего представляется целесообразным продолжить практику совместных научных дискуссий военного и гражданского экспертного сообщества.
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