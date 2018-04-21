В военной академии генерального штаба обсудили обстановку в центрально-азиатском регионе и прогноз ее развития

В ходе научного диалога обсуждались вопросы взаимовлияния интересов стран региона и территориальные споры, которые могут послужить источниками дестабилизации и безопасности в регионе.

19 апреля 2018 года в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся круглый стол на тему: «Состояние военно-политической обстановки и прогноз ее развития в Центрально-Азиатском регионе», организатором которого стал военный институт (управления национальной обороной).

Круглый стол проводился с целью выявления и анализа возможных угроз и факторов, влияющих на изменение военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе, определение возможных мер и направлений деятельности Российской Федерации по отстаиванию национальных интересов, а также укрепления научных связей с экспертным сообществом по актуальным вопросам национальной безопасности.

В ходе научного диалога обсуждались вопросы взаимовлияния интересов стран региона и территориальные споры, которые могут послужить источниками дестабилизации и безопасности в регионе.

Подводя итоги, участники сошлись во мнении, что новые вызовы и угрозы, возникающие в этом регионе, требуют дальнейшего обсуждения, для чего представляется целесообразным продолжить практику совместных научных дискуссий военного и гражданского экспертного сообщества.