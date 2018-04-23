В США проголосуют по кандидатуре Помпео на пост госсекретаря

Как в самом комитете, так и в полном составе сената республиканцы составляют большинство, что позволяет им утвердить Помпео уже на этой неделе.

Тогда в качестве повода для перестановок в руководстве госдепа Белый дом назвал необходимость обновить команду в преддверии переговоров лидеров США и КНДР , о которых как раз было объявлено.

Считалось, что Тиллерсон был сторонником более умеренного подхода к ядерной проблеме КНДР.

Обкатка на КНДР

Тема КНДР, видимо, является главной для Помпео в новом качестве. Еще до формального завершения процедуры назначения он уже встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Сначала об этом сообщили СМИ, а потом подтвердил сам президент США Дональд Трамп . Он через свой Twitter сообщил миру, что «встреча прошла очень гладко, сложились хорошие отношения». Позже он приписал это личным качествам Помпео, а именно — умению договариваться.

Сам Помпео обещал «не играть в игры за столом переговоров», при этом на слушаниях ранее он заверил сенаторов, что никогда не выступал за смену режима в Северной Корее.

Спустя еще несколько дней КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний. Ядерный полигон на севере страны будет закрыт. Страна намерена сосредоточиться исключительно на развитии экономики. Пхеньян наметил стратегию экономического развития, предполагающую активное сотрудничество с соседями.

Тогда же газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Ким Чен Ын предложил Трампу освободить трех задержанных в КНДР граждан США во время предстоящего саммита двух глав государств.

Трамп приветствовал решение КНДР свернуть испытания. Однако, как пишет Washington Post , его советники опасаются, что лидер КНДР решил дать «относительно скромные обещания», которые он сможет быстро забрать обратно. По их мнению, Ким Чен Ын хочет «создать иллюзию» готовности идти на компромисс, а США в дальнейшем будет труднее отказаться от требований КНДР.

В качестве сроков встречи Ким Чен Ына с Трампом сначала называли май. Его предварит межкорейский саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, намеченный на 27 апреля.

Еще одно серьезное испытание на дипломатическом поприще ожидает Помпео тоже в мае. Трамп 12 мая должен продлить или не продлить режим частичного снятия санкций против Ирана, что предусмотрено соглашением о совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Помпео так и не ответил однозначно, собирается ли он рекомендовать Трампу выйти из соглашения с Ираном или оставить США в нем. Трамп продлил режим снятия санкций против Ирана в январе, но заявил, что это будет последнее продление такого рода.

По словам Помпео, он готов продолжать работу с партнерами и до, и после 12 мая.

В случае выхода из соглашения США рискуют оказаться в изоляции, поскольку другие их партнеры по «шестерке» посредников не считают, что Тегеран нарушает свои обязательства. Впрочем, и Помпео был вынужден признать, что данных о нарушения соглашения Тегераном у него нет.

Между тем, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф уже заявил, что если США выйдут из соглашения и вернут санкции, Тегеран может возобновить свою ядерную программу, причем более ускоренными темпами.

По Сирии Помпео пока не отметился значимыми заявлениями. Еще до последнего удара США, Великобритании Франции по нескольким сирийским объектам после якобы применения химоружия в сирийской Думе он высказался за «более жесткий ответ», так как, по его мнению, Сирия представляет собой растущую угрозу правам человека, национальной безопасности США и региональной стабильности.

Сторонник санкций

Помпео уже не первый раз предстанет перед сенатским комитетом. Чуть более недели назад он уже около пяти часов отвечал на вопросы сенаторов — обязательная процедура перед голосованием.

Он подтвердил жесткую, порой конфронтационную позицию администрации относительно России , Ирана, КНДР и Сирии, но при этом воспротивился клейму «ястреба», которое, по его словам, на него клеят недобросовестные журналисты.

Помпео считает, что Россия по праву названа угрозой США. На вопросы сенаторов, как он намерен продвигать санкции против России, кандидат в госсекретари ответил, что поддерживает все санкции. По его словам, он за продолжение санкций по Украине , за использование в полную силу «мощного инструмента» в виде Акта Магнитского. По словам Помпео список вариантов давления на Москву уже включает в себя санкции, высылка дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания. Однако это лишь его часть, заявил он, выразив уверенность, что у него еще будет возможность дополнить его.

При этом именно при Помпео ЦРУ предоставила российской стороне информацию о подготовке крупного теракта в Санкт-Петербурге , который благодаря этому удалось предотвратить. Президент России Владимир Путин тогда поблагодарил Трампа за информацию. Помпео в принципе выступал за сохранение сотрудничества спецслужб двух стран, в частности по борьбе с терроризмом, авиационной безопасности и предотвращению проникновения боевиков в Россию и США.

В Кремле по поводу предстоящего назначения Помпео госсекретарем США заявляли, что опасаться ухудшения двусторонних отношений не стоит, потому что «вряд ли можно упасть ниже пола», как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Впрочем, он выразил надежду на на конструктивизм и трезвый подход во взаимных отношениях.

"Палки в колеса"

Издание Hill незадолго до голосования написало, что демократы могут попытаться заблокировать кандидатуру Помпео. В частности, они могут не дать ему формальную характеристику в комитете или дать отрицательную. В этом случае лидер республиканцев Митч Макконнелл может вынести кандидатуру на голосование полным составом сената, а демократы применят тактику филибастера — процедурной обструкции, которая позволяет в буквальном смысле «забалтывать» обсуждение, не давая ему закончиться с помощью длительных выступлений, поясняет издание.

Однако данный план политически рискован, поскольку сыграет на руку Трампу, уже давно обвиняющему демократов в обструкции, отмечает издание. Это может помешать переизбранию сенаторов-демократов в традиционно республиканских штатах на промежуточных выборах в ноябре 2018 года.

Кроме того, любая процедурная победа демократов может оказаться недолговечной. В распоряжении республиканцев есть так называемый «ядерный вариант» — процедурный маневр, который позволяет преодолеть тактику обструкции простым большинством голосов.

Наконец, сенатор-демократ Хайди Хайткэмп высказала поддержку кандидатуре Помпео, а это почти наверняка дает республиканцам достаточно голосов для его утверждения, пишет Hill.

Тем не менее, по данным издания, демократы могут «разменять» утверждение Помпео на какие-либо уступки со стороны республиканцев.

Демократы критиковали Помпео за репутацию «ястреба» и прошлые вызвавшие споры высказывания о геях, терроризме и возможности военных действий против противников США.