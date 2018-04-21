В Москве нанесли временную разметку для прохождения техники к параду Победы

МОСКВА , 21 апр — РИА Новости . Коммунальщики нанесли временную разметку для прохождения тяжелой техники к параду Победы в Москве, заявил журналистам в субботу начальник производственного комплекса «Разметка» учреждения «Автомобильные дороги» Константин Алимов.

"Сегодня мы на площади маршала Жукова завершаем работы по нанесению временной разметки для прохождения тяжелой техники к параду 9 мая. Работаем прямо на площади, работы будем проводить в ночное время суток, работаем желтой краской", — сказал он.

Алимов рассказал, что работы начались еще ночью в прошлое воскресенье, когда разметку начали наносить от Пушкинской площади и завершили около Охотного ряда.

Общая протяженность разметки, по его словам, составляет 1,25 тысячи метров.

"Эта разметка только для тяжелой техники, участникам дорожного движения на нее обращать внимания не нужно. Временная разметка будет удалена в ночь с 10 на 11 и с 11 на 12 мая, то есть буквально за две ночи мы ее уберем", — добавил Алимов.

Он сообщил, что при нанесении разметки дорожное движение не перекрывается, и работы, как правило, проводят на одной полосе по ночам, поэтому это не создает неудобств для автовладельцев.

При нанесении разметки используется стандартная технология — с помощью машины, которая движется со скоростью 5-7 километров в час и наносит желтым цветом разметку шириной десять сантиметров.

"Когда мы работаем в местах большого скопления пешеходов, мы выставляем конусы, закрываем места, где проходят люди, сигнальной лентой, и также стоят дорожные рабочие, которые подсказывают пешеходам, что не надо наступать на желтую краску. Она сохнет в течение семи-десяти минут", — заключил Алимов.