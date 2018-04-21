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Глава Конституционного суда Чехии поддержал цензуру в интернете
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Глава Конституционного суда Чехии поддержал цензуру в интернете 

РИА Новости 1 час назад
ПРАГА, 21 апр — РИА Новости. Органы правопорядка должны усилить контроль за содержанием социальных сетей, а также эффективно и оперативно наказывать их участников за все выступления, подпадающие под уголовное законодательство, в частности, за призывы к расовой ненависти, заявил в пятницу в интервью пражскому порталу Ihned председатель Конституционного суда Чехии Павел Рыхетский.
"Для меня было приятной неожиданностью, что Германия приняла закон, который разрешает непосредственную цензуру и вмешательство в содержание социальных сетей. И мне, конечно, интересно, как этот закон пройдет через Конституционный суд ФРГ. В Чехии подобный закон не имеет шансов быть принятым", — считает Рыхетский.
По мнению Рыхетского, социальные сети — это патологическая область, которая доминирует над нормальной цивилизованной коммуникацией как между отдельными людьми, так и между партнерами на политической сцене.
"Я попросту шокирован тем, что и внешняя политика на самом высоком уровне — имею в виду, например, президента США Дональда Трампа — ведется в соцсети Twitter", — сказал Рыхетский, добавив, что сам он не зарегистрирован и не собирается регистрироваться ни в Twitter, ни в Facebook.
"Растет влияние анонимных социальных сетей, где каждый ощущает себя абсолютно свободным и никоим образом не смущается преодолевать не только элементарные принципы этики и приличия, но и уголовного права", — подчеркнул глава КС Чехии.
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