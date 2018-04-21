Глава Конституционного суда Чехии поддержал цензуру в интернете

ПРАГА , 21 апр — РИА Новости . Органы правопорядка должны усилить контроль за содержанием социальных сетей, а также эффективно и оперативно наказывать их участников за все выступления, подпадающие под уголовное законодательство, в частности, за призывы к расовой ненависти, заявил в пятницу в интервью пражскому порталу Ihned председатель Конституционного суда Чехии Павел Рыхетский.

"Для меня было приятной неожиданностью, что Германия приняла закон, который разрешает непосредственную цензуру и вмешательство в содержание социальных сетей. И мне, конечно, интересно, как этот закон пройдет через Конституционный суд ФРГ. В Чехии подобный закон не имеет шансов быть принятым", — считает Рыхетский.

По мнению Рыхетского, социальные сети — это патологическая область, которая доминирует над нормальной цивилизованной коммуникацией как между отдельными людьми, так и между партнерами на политической сцене.

"Я попросту шокирован тем, что и внешняя политика на самом высоком уровне — имею в виду, например, президента США Дональда Трампа — ведется в соцсети Twitter", — сказал Рыхетский, добавив, что сам он не зарегистрирован и не собирается регистрироваться ни в Twitter, ни в Facebook.

"Растет влияние анонимных социальных сетей, где каждый ощущает себя абсолютно свободным и никоим образом не смущается преодолевать не только элементарные принципы этики и приличия, но и уголовного права", — подчеркнул глава КС Чехии.