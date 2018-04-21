В Госдуме нашли свидетельства назревающего золотого «бунта» Анкары против Вашингтона 

Недавнее решение правительства Турции о выводе золотого резерва страны из США свидетельствует о взятом Анкарой курсе на полную независимость от Вашингтона, сообщило РИА ФАН со ссылкой на заявление депутата Государственной Думы Евгения Федорова.
По мнению парламентария, отзыв золотых запасов Турции из Федеральной резервной системы США свидетельствует о «бунте против Америки, хотя пока и по мелочам»
Изъятие было явно не с согласия Соединенных Штатов, и американцам это не нравится, как и не нравилось, когда раньше из их хранилищ треть своих резервов забирала Германия, — говорит Федоров. — Но турки рассудили
по-своему
— Депутат Государственной Думы РФ Евгений Федоров.
По словам Евгения Федорова, Турция, оставаясь членом НАТО, «взяла курс на более независимую от США политику». Более того, история с выводом золотых запасом является тому подтверждением.
Согласно данным турецких изданий, Анкара в течение 2017 года вывезла весь свой золотой запас из хранилищ ФРС США. Поводом для отзыва запасов стало заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о контрмерах по стабилизации валютного курса страны с помощью золота.