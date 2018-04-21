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Глава Пентагона и министр обороны Японии обсудили КНДР
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Глава Пентагона и министр обороны Японии обсудили КНДР 

РИА Новости 23 минуты назад
ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Японии Ицунори Онодера обсудили на встрече в Вашингтоне КНДР и оборонные стратегии.
"Министры Мэттис и Онодера подтвердили важность тесного сотрудничества между США, Японией, (Южной) Кореей и другими единомышленниками в том, чтобы поддержать кампанию по максимальному давлению (на КНДР) заслуживающими доверия вариантами военных действий. Кроме того, министры согласились продолжить расширять возможности по противостоянию и ответу на любую северокорейскую агрессию", — говорится в сообщении Пентагона.
Также Мэттис обсудил с японским коллегой недавно обновленную оборонную стратегию США и приветствовал намерение Японии пересмотреть собственные директивы по национальной обороне, уточнили в Пентагоне.
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