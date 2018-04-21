День 21 апреля в истории

День местного самоуправления.

Установлен указом Президента РФ от 10 июня 2012 года. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1785 году Екатерина II подписала Грамоту на права и выгоды городам Российской империи (Жалованную грамоту городам). Это положило начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

Грамота состояла из манифеста, шестнадцати разделов и 178 статей. В ней были установлены новые выборные городские учреждения и несколько расширен круг избирателей.

Горожане были разделены на шесть разрядов по имущественным и социальным признакам: «настоящие городские обыватели» — владельцы недвижимости; купцы трёх гильдий; ремесленники, записанные в цехи; иностранцы и иногородние; «именитые граждане»; «посадские» (все прочие граждане, кормящиеся в городе промыслами или рукоделием).

Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

Международный день цирка.

Отмечается в третью субботу апреля с 2010 года. Идея проведения Международного дня цирка принадлежит Европейской цирковой ассоциации и Всемирной федерации цирка.

Первые цирки появились в Европе в конце XVIII века. На арене показывали преимущественно номера, состоявшие из различных упражнений на лошадях и акробатических этюдов.

России первые стационарные цирки появились лишь в XIX веке. В 1849 году в Санкт-Петербурге начал свою работу Императорский цирк, а в 1880 году в Москве открылся цирк Альберта Саламонского на Цветном бульваре (ныне Московский цирк Никулина).

В 1991 году Россия, как «государство-правопреемник», заняла место СССР в этой организации.

Основным органом, который обеспечивает участие нашей страны в деятельности ЮНЕСКО, является Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО, созданная в 1992 году. В ее состав входят руководители министерств и ведомств, представители регионов, неправительственных организаций, видные российские ученые, деятели культуры и искусства.

79 лет назад (1939) в Ленинграде был открыт первый трёхзальный кинотеатр в СССР — кинотеатр «Москва».

Он расположился в доме №6 по Старо-Петергофский проспекту. Здание построено по проекту архитектора Лазаря Хидекеля, а многофигурную горельефную композицию на тему «Советское массовое искусство» на главном фасаде кинотеатра выполнил скульптор Игорь Крестовский.

74 года назад (1944) женщины во Франции получили избирательное право.

В этот день постановление об участие женщин в голосованиях приняло Французское временное правительство. Первыми выборами, в которых женщины смогли принять участие наравне с мужчинами, стали муниципальные выборы 29 апреля 1945 года и парламентские выборы 21 октября 1945 года.

Впервые в мире право голоса женщины получили в XVIII веке. Однако существовал ряд ограничений: в одних странах это был возрастной ценз, в других — женщина должна была платить налоги, а в третьих — голосовать могли только вдовы владельцев недвижимости.

Первой страной, которая предоставила женщинам право участвовать в выборах, невзирая на возраст, имущество и налоговые обязательства, стала в 1906 году Финляндия . Одними из последних государств, в которых было введено женское избирательное право, стали Бутан (2008) и Саудовская Аравия (2011).

2771 год назад (753 г. до нашей эры) был основан Рим

Существует интересная легенда об основании города. Его основали братья Ромул и Рем, дети бога Марса и земной женщины Реи Сильвии. Вскоре после рождения близнецов брат их матери, боясь, что дети унаследуют царский трон, приказал положить их в корзину и бросить в реку Тибр. Однако корзина с младенцами не утонула, а пристала к берегу, где её обнаружили волчица, дятел и чибис. Позднее их подобрал пастух Фаустул, и воспитал как собственных детей.

Когда Ромул и Рем выросли, они вернулись в свой родной город Альба-Лонги, где узнали тайну своего происхождения. Убив дядю, они восстановили на троне своего деда Нумитора. Спустя некоторое время по его наказу Ромул и Рем отправились к Тибру искать место для основания нового города. Однако братья никак не могли договориться о том, где он будет расположен. Ослепленный яростью Ромул убил своего брата. Он раскаялся в убийстве и основал город, назвав его своим именем — Рим (лат. Roma).