СМИ: ремонт на предприятии Petromonagas задержали из-за санкций США

По данным агентства, поставщики в США осторожны в ведении бизнеса с PDVSA из-за санкций против Венесуэлы.

Проведение 45-дневного планового техобслуживания предприятия было намечено на апрель. Изначально необходимые детали должны были доставить в марте, теперь поставки запланированы на следующую неделю.

Как передает агентство, работы могут быть проведены в мае или отложены на второе полугодие. На предприятии проводится первичная подготовка тяжелой нефти из района Ориноко к дальнейшей переработке.