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СМИ: ремонт на предприятии Petromonagas задержали из-за санкций США
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СМИ: ремонт на предприятии Petromonagas задержали из-за санкций США 

РИА Новости 15 минут назад
МЕХИКО, 21 апр — РИА Новости. Плановый ремонт на совместном предприятии венесуэльской PDVSA и "Роснефти" Petromonagas был отложен на фоне возникших сложностей с закупкой оборудования из-за санкций США против Венесуэлы, передает агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.
По данным агентства, поставщики в США осторожны в ведении бизнеса с PDVSA из-за санкций против Венесуэлы.
Проведение 45-дневного планового техобслуживания предприятия было намечено на апрель. Изначально необходимые детали должны были доставить в марте, теперь поставки запланированы на следующую неделю.
Как передает агентство, работы могут быть проведены в мае или отложены на второе полугодие. На предприятии проводится первичная подготовка тяжелой нефти из района Ориноко к дальнейшей переработке.
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