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Аман Тулеев рассказал о своем политическом будущем
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Аман Тулеев рассказал о своем политическом будущем 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Спикер парламента Кузбасса Тулеев намерен не допустить противостояния законодательной и исполнительной власти в регионе.
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который возглавил в начале апреля Совет народных депутатов, признался в интервью, что ушел с должности главы региона по моральным соображениям, что, по его мнению, в политической истории России случилось впервые.
— Я из породы самоедов что ли. Я ни спать не мог, на нервах весь, дерганый весь. К тому же у меня и личная трагедия — племянница погибла, девчонке-то 11 лет всего, но никто не говорит об этом, — поделился Тулеев в интервью кузбасскому телеканалу ТВМ, вспоминая трагедию в ТРЦ «Зимняя вишня».
Тулеев заявил также, что не собирается участвовать в сентябрьских выборах в Совет и уж тем более не собирается переезжать в Москву, чтобы стать членом Совета Федерации.
— Я же ведь практик, хозяйственник, реалист… А депутаты — особые люди. Нужно иметь терпение: бесконечные эти законы, пункт «А», пункт «Зю». (…) Но у тебя душа должна к этому лежать. А я промышленник, что с этим сделаешь. Я на железной дороге все время работал и губернатором. (…) У меня же здесь могилы и родителей, и сына. Я не представляю себя и Кузбасс отдельно. Ну, не хочу я в Москву. Не лежит душа. Жена — вообще в обмороке, когда о Москве речь идет. Я устал от этой политики, не хочу я уже, — признался Аман Тулеев.
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