Антикоррупционная политика: итоги недели 16—22 апреля

В Кремле ознакомятся с видеообращением главы Серпуховского района к Путину

Путин с подачи ФСБ остановил приватизацию УК «Роснано» Чубайсом и компанией

Более 1,2 тыс. российских чиновников уволили за коррупцию в 2017 году

За нарушения антикоррупционных норм более 1,2 тыс. чиновников в России сняты со своих должностей в 2017 году, сообщил генпрокурор России Юрий Чайка , выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом «О состоянии законности и правопорядка в РФ».

Матвиенко поддержала Чайку, желающего контролировать следователей

В Совете Федерации одобрили предложение генпрокурора Юрия Чайки, который хочет вернуть Генпрокуратуре контроль над следственными органами. Спикер Совета Валентина Матвиенко пообещала, что под идею Чайки будет подготовлен соответствующий закон.

СКР : прокуратура Кемерово исключила «Зимнюю вишню» из плана проверок

Следственный комитет сообщил, что от проверок противопожарной безопасности злополучный ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово освободила городская прокуратура. Также в СКР отчитались об обысках в домах руководителей кемеровского главка МЧС

Генпрокуратура положила глаз на 1,3 млрд евро на зарубежных счетах россиян

Российские правоохранители попросили заграничных коллег арестовать свыше 1,3 млрд евро, хранящихся на счетах россиян, подозреваемых в совершении преступлений.

Несовершеннолетний ребенок губернатора Подмосковья заработал 4,5 млн рублей

Глава Московской области Андрей Воробьев в 2017 году потерял большую часть своих доходов и заработал «всего» 53 млн рублей. В то же время один из его несовершеннолетних детей за минувший год внезапно показал доход в размере 4,5 млн рублей.

В России введена новая мера пресечения

Президент Владимир Путин 18 апреля подписал федеральный закон, предусматривающий введение новой меры пресечения — «запрета на определенные действия».

МЧС требует приостановить работу 111 торговых центров после пожара в Кемерове

МЧС России после пожара в торговом развлекательном центре «Зимняя вишня» нашло нарушения требований пожарной безопасности у 50% проверенных объектов с массовым пребыванием людей.

Новый глава Кузбасса уволил четверых заместителей после обещания не менять команду

Минприроды предложило взимать деньги на ликвидацию свалок с их владельцев

Минприроды предложило взимать с владельцев мусорных полигонов средства в специальные ликвидационные фонды. В Подмосковье тем временем местные власти пытаются решить проблемы свалок под аккомпанемент акций протеста.

Чиновники и депутаты опубликовали декларации о доходах за прошлый год. Реестр чиновников-коррупционеров, которым закрыт путь обратно на госслужбу, начал свою работу и уже поплнился первыми «героями». Подпавшим под санкции олигархам власти России «стелят соломку», планируя создать на территории страны офшорные зоны. В Генеральной прокуратуре считают, что коррупцию в России не побороть даже смертной казнью. Подробности читайте в дайджесте ПАСМИ «Антикоррупционная политика: итоги недели 9—15 апреля».